Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии: На первой и второй стадиях рак излечим на 100%

Олег Суконко, директор Белорусского РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, ответил на вопросы корреспондента телекомпании «Столичное телевидение»

Олег Суконко: Природу рака мы окончательно не знаем. Наша цель, чтобы народ знал об этих болезнях и чтобы все вовремя обращались и не боялись. На первой и второй стадиях – это стопроцентно излечимая болезнь. Только нужно вовремя обратиться.

Александр Галанский: Если говорить об онкологии в целом, приблизилась ли современная медицина к понимаю того, откуда в нас эта болезнь?

Олег Суконко: Я хотел бы сказать следующее: в мире доказано, что если бы каждый человек жил от 100 до 150 лет, то он бы погиб от онкологического заболевания. Проблема не так проста. Что-то есть, что дает команду на уничтожение человека. Человек не бессмертен. И я не знаю, когда эта проблема будет решена.

За последние годы мы продвинулись так, что медицина полностью изменилась. Сейчас диагностика такова, что, если мы будем вести целенаправленно работу с населением, мы сможем выявлять рак в первой и второй стадиях. Это позволяют нам делать современные аппараты УЗИ, компьютерные томографы. Руководством Минздрава была поставлена задача войти в каждый дом и каждому объяснить, что «рак» излечим на ранних стадиях. Нам необходимо создавать условия, чтобы человек мог обследоваться в поликлиниках.

Александр Галанский: Мы говорили с вами о достижениях медицины в целом. А если взглянуть на белорусскую медицину, то какие у нас есть моменты, которыми мы можем гордиться?

Олег Суконко: За последние пять лет в отечественной медицине полностью обновлен парк компьютерной техники. Конечно, нам хотелось бы еще больше. Но на белорусскую медицину обижаться не стоит.

По-моему, за последние годы молодежь забыла клятву Гиппократа, а больше стремится к высокой зарплате. А мы должны думать о пациенте. Медицина – это, прежде всего, уважение к больному. А в последнее время в нашей напряженной жизни ценность человека теряется. Врач обязательно должен дать надежду человеку, даже если он безнадежно болен.