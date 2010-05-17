Дипкорпус представительства ООН в Беларуси публично сдал тест на ВИЧ

Такой необычной акцией, во Всемирный день памяти умерших от СПИДа, ее участники попытались привлечь внимание белорусов к этой болезни. Ведь информированность - пока главное орудие борьбы со СПИДом.

Со статусом «ВИЧ-положительный» в нашей стране зарегистрировано порядка 8 тысяч человек. И эта цифра ежегодно растет примерно на две сотни. Лидеры печальной статистики — Гомельская область, Минск и Минская область. Но эта проблема давно перешагнула границы отдельных государств и стала всемирной.

Сегодня, в День памяти, чтят 22 миллиона жертв СПИДа за последние 20 лет. Сотрудники представительства ООН в Беларуси публично сдали тест на ВИЧ, в знак содействия борьбе с этим вирусом.

Антониус Брук, представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь:

Сегодня я прошел этот тест, чтобы показать, как просто и важно знать свой ВИЧ-статус

Тут дипломатов поддержали и журналисты. Из желающих пройти ВИЧ-тест даже очередь выстроилась. Сама процедура напоминает обычный анализ крови. Несколько капель на тестер и через несколько минут — результат. Одна полоска — отрицательно, две — положительно. Этот экспресс-метод в Беларуси применяют пока только в родильных домах и в приёмных покоях больниц. А ещё так исследуют наркозависимых — для ранней диагностики. Хотя традиционный анализ на ВИЧ занимает несколько дней.

Дмитрий Падуто, врач Минской городской клинической инфекционной больницы:

И методика сегодняшняя, и методика, которая используется в практическом здравоохранении более широко — их точность приближена к 100%.

Только в нынешнем году диагноз ВИЧ поставили почти трём сотням пациентам. Инфицированы, в большинстве своём, молодые люди от 15 до 29 лет. Кстати, в этом списке стали чаще фигурировать и женские имена.

Инна Карабан, главный эпидемиолог Минздрава:

Начинает преобладать половой путь передачи ВИЧ-инфекции, поэтому всем нужно быть внимательными и направлять все меры профилактики на то, чтобы не заразиться.

Знать свой ВИЧ-статус необходимо каждому. Прежде всего, для того, чтобы вовремя получить медицинскую помощь, если это вдруг понадобится. Ведь важно начать лечение, чтобы остановить развитие СПИДа.