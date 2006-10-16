Диетологи бьют тревогу

Белорусы едят много картофеля и хлеба, но редко употребляют морепродукты. В рационе питания среднего белоруса мало наиболее ценных в биологическом отношении продуктов, констатируют специалисты. Ссылаясь на данные республиканского социологического исследования, диетологи сообщили, что в рационе жителей Беларуси мало мяса, молока и кисломолочных продуктов, а также морепродуктов, овощей и фруктов. При этом потребление хлеба и картофеля, превышает физиологические нормы. Только 25% опрошенных заявили, что соблюдают режим питания, правила приема пищи, оздоровительные диеты соблюдают примерно 5,5%. В то же время примерно треть опрошенных ответили, что <питаются, как придется>.