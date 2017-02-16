Диагноз родинки по фото: белорусские учёные изобрели уникальную систему

Изюминка в прямом и переносном смысле, родинка – уникальный рисунок на теле человека. Разных цветов и причудливых узоров, многие из них появляются с самого рождения и остаются с человеком на всю жизнь. Однако не все родинки могут быть безобидны. Смели ли мы ещё 10 лет назад предположить, что одного лишь фото будет достаточно для выявления меланомы? Белорусские учёные изобрели уникальную систему, которая в считанные секунды может поставить диагноз.

Коварность меланомы в её незаметном и стремительном развитии. В нашей стране ежегодно встречается около 700-сот случаев заболевания раком кожи. Важно, что на ранней стадии меланома излечима. Поставить точный диагноз до недавнего времени мог только специалист-онколог. Благодаря уникальной системе ускорится отсеивание здоровых пациентов и времени для излечения больных будет больше. Ведь, когда речь идёт о меланоме, каждая секунда на счету.

Точность белорусской разработки превышает 80%. Прямо сейчас увидим, как она работает.

Фотография делается на дерматоскоп, затем с помощью специальной программы отправляется в суперкомпьютер и диагностируется всего лишь 30 секунд.

Базу для программы собрали белорусские врачи. На данный момент в ней более 200-сот изображений. Планируется её пополнение. Не исключено, что вскоре будет создано мобильное приложение, с помощью которого люди смогут отправлять фото напрямую в суперкомпьютер и получать ответ.

Следует помнить, что всегда лучше перестраховаться. Если у вас появились хоть малейшие сомнения относительно здоровьяродинки – обратитесь к врачу.

Особенно внимательными следует быть летом. Каким бы долгожданным не было солнце, оно может пагубно влиять на кожу, в частности на родинки. Оберегайте себя и будьте здоровы.