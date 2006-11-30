Детское учреждение в Сенно после вспышки дизентерии закрыто

Такое решение вынесли эпидемиологи. Напомним, в минувшие выходные из дошкольного комбината, в котором находилось около 80 детей, были госпитализированы 17 и один сотрудник с острым кишечным заболеванием. По предварительной информации, источником заражения могли стать два повара пищеблока, который находится на территории детского учреждения. Прокуратура Сенненского района проводит проверку по данному факту. После окончательного заключения эпидемиологов об источниках заболевания будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.