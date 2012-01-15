Детский центр медицинской реабилитации «Живица» в Гомеле - здесь ставят детей на ноги

Новости Беларуси. Настя в медицинском центре «Живица» уже третий раз за три года своей жизни. Здесь её научили ходить и дали надежду. Держать ложку, мыть посуду, пить из стакана — детей учат жить в игре. Специалисты центра, можно сказать, выдают путёвки в мир здоровых людей.

Наталья Шашолко, мама Насти:

Во второй раз мы приехали, Настя ещё и не ходила, а теперь замечательно бегает. Мы очень довольны. Оно стоит того.

Ирина Винокурова, эрготерапевт Детского центра медицинской реабилитации «Живица»:

Эрготерапия - это развитие у детей способностей, необходимых в жизни посредством игры.

В пяти отделениях только за прошлый год получили помощь почти пять тысяч детей. Многие из них здесь впервые увидели маму, сделали первый шаг в жизни или во второй раз научились ходить. Статус центра медицинской реабилитации «Живица» получила лишь пять лет назад. Однако уже в 2010 коллектив здравницы был отмечен премией президента «За духовное возрождение». Звание лауреата принесло неожиданные результаты.

Людмила Тортева главный врач детского центра медицинской реабилитации «Живица»:

К нам такой интерес проснулся. Проблема детей больных стала гораздо шире восприниматься в нашем обществе. Люди поняли, что существует не только тяжёлая болезнь, но и методики ее лечения. К нам приезжали и помогали не только госструктуры, но и многие благотворительные организации. Очень много в этом году было внимания к нашим детям.

А еще премия значительно улучшила материальную базу. Одно из последних приобретений — компьютеризированный велотренажёр. Владеть собственными ногами здесь учат в упорной спортивной борьбе с виртуальным соперником и самим собой.

Андрей Гуринович, инструктор-методист физической реабилитации детского центра медицинской реабилитации «Живица»:

У этого велотренажёра три функции. Ребёнок тренируется в игре. Развивается стремление быть первым, а эти позитивные настроения благотворно сказываются на ходе выздоровления.

Вместе с людьми детям помогает научиться жить полной жизнью и четвероногий медперсонал. Кстати, потомственный. Например, кролик Бэтман родился прямо в центре. Получать психологическую разгрузку детям людей помогали ещё его родители. А черепаха Зина в этом году передумала уходить в спячку - всю зиму на руках у маленьких пациентов.