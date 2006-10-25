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Детские сердца объединили медиков всего мира

25 октября 2006 08:05
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Международная бригада хирургов проводит в эти дни в Минске сложнейшие кардиологические операции. Специалисты из США, Дании, Канады, Великобритании и Беларуси в течение двух недель помогут самым "тяжелым" больным.

Профессор Вильям Новак из Мемфиса, директор проекта "Детское сердце",  привез в Минск бригаду из 15 лучших кардиохирургов и реаниматологов  мира   в шестой раз. На этот раз нужно успеть  сделать операции 40 детям и почти сто человек осмотреть.  Самые  сложные операции стоимостью  до 100 тысяч долларов проводятся бесплатно.

В операционной  центра "Кардиология"  до позднего вечера   бок о бок работают и белорусы, и канадцы, и американцы.  Вильям Новак говорит, для профессионального кардиохирурга 250 операций на  сердце в год -  норма.

Операции на открытом сердце в нашей стране начали делать недавно. Сегодня в мире их  более  250 видов. Большинство из них белорусские кардиохирурги  освоили в  течение  последних пяти лет, за время  действия проекта "Детское сердце".

# Здоровье

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