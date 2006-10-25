Детские сердца объединили медиков всего мира

Международная бригада хирургов проводит в эти дни в Минске сложнейшие кардиологические операции. Специалисты из США, Дании, Канады, Великобритании и Беларуси в течение двух недель помогут самым "тяжелым" больным.

Профессор Вильям Новак из Мемфиса, директор проекта "Детское сердце", привез в Минск бригаду из 15 лучших кардиохирургов и реаниматологов мира в шестой раз. На этот раз нужно успеть сделать операции 40 детям и почти сто человек осмотреть. Самые сложные операции стоимостью до 100 тысяч долларов проводятся бесплатно.

В операционной центра "Кардиология" до позднего вечера бок о бок работают и белорусы, и канадцы, и американцы. Вильям Новак говорит, для профессионального кардиохирурга 250 операций на сердце в год - норма.

Операции на открытом сердце в нашей стране начали делать недавно. Сегодня в мире их более 250 видов. Большинство из них белорусские кардиохирурги освоили в течение последних пяти лет, за время действия проекта "Детское сердце".