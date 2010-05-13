Детские летние лагеря будут готовы принять детей 15 мая

По прогнозам, на оздоровление отправятся 87 тысяч минских школьников — это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

Лагеря будут работать в трёх- и четырёхсменном режиме.

Кроме того, ребят ждут девятидневные палаточные лагеря.

Особое внимание будет уделяться отдыху детей-инвалидов и детей-колясочников и подготовке соответствующего персонала.

Валерий Горюнов, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

Назначение начальника лагеря — это очень серьёзное действие. От этого зависит и работа лагеря, и организация процесса. В связи с этим все начальники лагерей согласовываются комиссией под руководством Михаила Сергеевича Титенкова.