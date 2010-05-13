Детские летние лагеря будут готовы принять детей 15 мая

Лагеря будут работать в трёх- и четырёхсменном режиме.
Кроме того, ребят ждут девятидневные палаточные лагеря.
Особое внимание будет уделяться отдыху детей-инвалидов и детей-колясочников и подготовке соответствующего персонала.
Валерий Горюнов, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:
Назначение начальника лагеря — это очень серьёзное действие. От этого зависит и работа лагеря, и организация процесса. В связи с этим все начальники лагерей согласовываются комиссией под руководством Михаила Сергеевича Титенкова.