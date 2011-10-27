Деток, не достигших полугодовалого возраста, от гриппа привить нельзя - нужно прививаться родителям
Инна Германенко, главный внештатный специалист Минздрава Республики Беларусь по детским инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ:
Иногда родители интересуются, есть ли другая вакцина, и они не хотят прививаться той вакциной, которая предложена на бесплатной основе. У них выбор, конечно, есть, они могут вакцинироваться за собственный счет той вакциной, которая, как они считают, лучше для их ребенка. На самом деле, всегда нужно обязательно посоветоваться с врачом, потому что, может быть, их выбор будет не самым лучшим.
Каждый из родителей должен подумать и решить, хочет ли он защитить своего ребенка от гриппа. Как мамы, так и папы, так и ближайшие родственники контактируют с ребенком, им рекомендуется обязательное проведение вакцинации. Нередко мы можем увидеть на санитарно-просветительных материалах картинки, где мама говорит о том, что она очень хочет защитить своего ребенка от болезней, поэтому обязательно сделает себе вакцинацию. Вопрос часто задают кормящие мамы, могут ли они вакцинироваться. Могут. И есть вакцины, которые можно вводить безопасно даже во время беременности.
Если же ребенок попадает в группу детей с абсолютными противопоказаниями к проведению прививки от гриппа, мужайтесь и приложите все усилия для того, чтобы обеспечить ему неспецифическую защиту.
Инна Германенко:
Прежде всего, наверное, стоит вспомнить о том, что должна быть самая элементарная культура поведения. Если рядом с ребенком находятся больные, они должны помнить, что вирусы распространяются воздушно-капельным путем, а это нередко кашель, чихание, попадание на ладошку, затем мама этой же ладошкой берет яблоко или банан и дает ребенку, и с капельками слизи вирус попадает к ребенку. Поэтому если в окружении есть человек, который болен, он должен знать, что нужно прикрывать область носа и рта, чтобы капельки слизи далеко не разлетались, лучше это делать не ладошкой, а разовым носовым платочком, чтобы его можно было выбросить.
Андрей Зыль, врач Городского центра вакцинопрофилактики:
Хотелось бы сказать в защиту тех же вакцин, что в медицине никогда не бывает 100%. Это огромный плюс к защите от заболеваний, но ни в коем случае не отменяет полноценное питание, закаливание, здоровый сон, здоровый образ жизни. Если вы сделаете прививку, но будете плохо спать, плохо питаться, то, конечно, ребенок заболеет.
То, что мы закладываем внутрь, отражается и на нашем внешнем состоянии, поэтому защитные силы организма напрямую зависят от качества нашего питания.
Инна Германенко:
Безусловно, рекомендуются витаминопрофилактика, препараты-индукторы интерферона, которые поднимают противовирусную защиту. Это могут быть как натуральные препараты, так и различные синтетические препараты, которые обладают интерферон-индуцирующим действием. Лучше посоветоваться с врачом. Мне бы очень хотелось, чтобы родители не принимали собственного решения, потому что, с одной стороны, очень хорошо тренировать иммунную систему, с другой стороны, иногда не стоит ее так много раздражать. Нужно решить, что лучше и наиболее безопасно будет для ребенка.
Конечно, сегодня есть много способов подготовить иммунную систему ребенка к предстоящему сезону подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, но наиболее эффективно это может сделать только прививка.