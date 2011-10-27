Деток, не достигших полугодовалого возраста, от гриппа привить нельзя - нужно прививаться родителям

Инна Германенко, главный внештатный специалист Минздрава Республики Беларусь по детским инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ:

Иногда родители интересуются, есть ли другая вакцина, и они не хотят прививаться той вакциной, которая предложена на бесплатной основе. У них выбор, конечно, есть, они могут вакцинироваться за собственный счет той вакциной, которая, как они считают, лучше для их ребенка. На самом деле, всегда нужно обязательно посоветоваться с врачом, потому что, может быть, их выбор будет не самым лучшим.

Каждый из родителей должен подумать и решить, хочет ли он защитить своего ребенка от гриппа. Как мамы, так и папы, так и ближайшие родственники контактируют с ребенком, им рекомендуется обязательное проведение вакцинации. Нередко мы можем увидеть на санитарно-просветительных материалах картинки, где мама говорит о том, что она очень хочет защитить своего ребенка от болезней, поэтому обязательно сделает себе вакцинацию. Вопрос часто задают кормящие мамы, могут ли они вакцинироваться. Могут. И есть вакцины, которые можно вводить безопасно даже во время беременности.

Если же ребенок попадает в группу детей с абсолютными противопоказаниями к проведению прививки от гриппа, мужайтесь и приложите все усилия для того, чтобы обеспечить ему неспецифическую защиту. Инна Германенко:

Прежде всего, наверное, стоит вспомнить о том, что должна быть самая элементарная культура поведения. Если рядом с ребенком находятся больные, они должны помнить, что вирусы распространяются воздушно-капельным путем, а это нередко кашель, чихание, попадание на ладошку, затем мама этой же ладошкой берет яблоко или банан и дает ребенку, и с капельками слизи вирус попадает к ребенку. Поэтому если в окружении есть человек, который болен, он должен знать, что нужно прикрывать область носа и рта, чтобы капельки слизи далеко не разлетались, лучше это делать не ладошкой, а разовым носовым платочком, чтобы его можно было выбросить. Андрей Зыль, врач Городского центра вакцинопрофилактики:

Хотелось бы сказать в защиту тех же вакцин, что в медицине никогда не бывает 100%. Это огромный плюс к защите от заболеваний, но ни в коем случае не отменяет полноценное питание, закаливание, здоровый сон, здоровый образ жизни. Если вы сделаете прививку, но будете плохо спать, плохо питаться, то, конечно, ребенок заболеет.