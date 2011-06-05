Дети-индиго страдают от синдрома отличника

Маленький Илья – большой поклонник машин и книжек. Родители ни в чем кроме компьютера ему не отказывают. В развитии ребенка участвуют самостоятельно. Бывает, не без помощи телевизора. На примере исключительно добрых мультфильмов.

Мария Чак, молодая мама:

У меня ребенок смотрел мультфильм «Кот Леопольд» и первое время плакал, потому что его смущал тот факт, что мыши обижали кота. Так что дети даже из наших мультиков делают выводы.

Обычно непривычно раннее развитие нынешних детей зависит от благоприятной окружающей обстановки. Если постоянно заниматься с ними хотя бы до пяти лет, в будущем и проблем будет в пять раз меньше.

Виктория Хриптович, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной педагогической психологии БГПУ:

Если мы представляем ему модель здорового и ответственного поведения, а не только требуем от ребенка, то ему не остается ничего другого, как копировать эту модель.

Мария Чак, молодая мама:

Ребенку не было еще двух лет, а он спросил: «Где моя душа?» Думаю, я вряд ли в таком возрасте задавала такие вопросы своей маме.

Многие дети называют Ольгу Валерьевну своей второй мамой. За то, что профессионально беседует по душам. Детский психолог лечит агрессию, тревоги и страхи. А в последнее время – пациентов с синдромом отличника, для которых программа в школе слишком тяжелая.

По статистике, большинство расстройств приходится на весну-осень, когда случается авитаминоз и, как следствие, простудные заболевания.

Ольга Валерьевна:

Чаще всего у подростков низкая самооценка. Надо достойно им объяснить, что как в сказке «Гадкий утенок», ты станешь шикарным лебедем.

Все эти течения, разных готов, из-за того, что ребенок старается отличиться.