Детей, больных раком, лечат в РНЦП детской онкологии и гематологии

Виды детских онкологических заболеваний, этапы лечения, статистика.

Оксана Романова, заместитель директора по клинике РНЦП детской онкологии и гематологии, доктор медицинских наук, доцент:

Детская онкология актуальна, хотя если мы возьмем цифры, то из года в год такого видимого роста патологии нет, например, 14,3 или 13, 9 на 100 тысяч детского населения. Но если мы возьмем промежуток с 2005 года по 2009, то как и во всем мире у нас идет небольшой рост, это 1-1,5%. Это не десятки процентов, но это все равно рост детской онкологии. Доказано, что одним из внешних факторов, способствующих развитию рака является радиация. Когда мы говорим о радиации, мы имеем ввиду радиацию, которая существует вокруг нас, мы не имеем ввиду Чернобыль. Радиация приводит к генным изменениям в стволовой клетке, что приводит к развитию злокачественных бластных клеток. Радиация - это первый фактор, который приводит к развитию онкологических заболеваний, второй фактор — это различные химические вещества. Если мы возьмем популяцию людей, которые работают с бензином и нефтяными продуктами, то у них лейкозы развиваются чаще, чем у тех, которые с этим не связаны.

Сергей Назарук, детский хирург-онколог:

В детской онкологии основная проблема — это рак крови, но есть и много солидных опухолей. Чаще всего у маленьких детей возникает опухоль надпочечника или почки. Их мы тоже успешно лечим. Химиотерапией удаляем опухоль и сохраняем почки. Чаще всего у маленьких детей встречаются опухоли, которые имеют врожденное происхождение, это связано с тем, что произошла какая-то поломка на этапе внутриутробного развития.

Сбой во внутриутробном развитии дает о себе знать по мере взросления ребенка, поэтому и пик заболеваемости острым лимфобластным лейкозом приходится на возраст от 2 до 5 лет.

Оксана Романова:

Все начинается банально: у ребенка поднимается высокая температура, когда обращаются к врачу, врачи ставят острая респираторно-вирусную инфекции. У трети детей проявляются лимфоузлы, у кого-то беспокоит селезенка, у кого-то печень, у кого-то появляется геморрагическая сыпь, а некоторые просто лихорадят. Во всех случаях сдается общий анализ крови, который все показывает.

На современном этапе детские лейкозы более приятны в лечении и прогнозе, чем взрослые. Возраст ребенка от 2 до 10 лет является самым оптимальным для успешного лечения.

Оксана Романова:

Раньше лейкоз был фатальным заболеванием. По данным статистики Советского Союза выживали после лейкоза — 5% детей. В 90-м году начали применять новые западные схемы лечения, выживаемость увеличилась. Сегодня у нас выживаемость по всей злокачественной патологии составляет 75%. При лейкозе выживает 80-82%.

Сергей Назарук:

Если раньше сначала мы удаляли орган, потом лечили химиотерапией, то сейчас сразу проводится химиотерапия, потом мы можем удалить часть органа, а вторую часть оставить. Химиотерапия позволяет делать менее калечащие операции детям. Самая сложная операция — это операция на печени, на надпочечниках, когда опухоль расположена в таких местах, где концентрируются крупные сосуды, приходится ткани, пораженные опухолью, отделять от этих крупных сосудов. Дольше всего дети находятся в реанимации после тяжелых и реконструктивных операций. 20 лет назад деткам с костными опухолями приходилось ампутировать ноги. Сегодня мы такое не делаем, мы просто часть кости замещаем какой-то конструкцией, которая им позволяет жить почти так же, как и раньше. Такие дети находятся в реанимации подольше.

Хирургия, облучение и химиотерапия всегда лежали в основе лечения онкологических заболеваний. На современном этапе действие этих методов стало более направленным и менее агрессивным.

Для маленьких пациентов в схему которых включена трансплантация костного мозга в центре детской онкологии функционирует специальное отделение на 8 коек.

Нина Минаковская, заведующая отделением трансплантации костного мозга:

В этом отделении лежат дети, которые родились с врожденным иммунодефицитом и им надо пересадить этот иммунитете вместе с клетками крови. Также здесь лежат дети с лейкозами, которые не поддаются стандартным методам терапии.

Лечение онкологических заболеваний, сопряженное с облучением и химиотерапией, неизбежно ослабляет организм ребенка. Для его восстановления маленькие пациенты проходят первичную реабилитацию в специальном отделении центра.

Галина Стасенко, заведующая отделением медицинской реабилитации:

Здесь проходит лечебная физкультура, массаж, занятия в тренажерном зале, бассейн. Во время самой химиотерапии такое лечение мы не проводим.

Марина Осадчая, медицинская сестра отделения медицинской реабилитации:

Операция — это уже само вынужденное лежачее положение, когда мы лежим у нас идет застойное явление в легких. На этом этапе важно делать дыхательные упражнения. Через несколько дней после операции мы в палатах проводим лечебную физическую культуру.

По завершению лечения маленькие пациенты переходят под наблюдение врачей диагностического отделения центра.

Светлана Морозова, заведующая консультативно-поликлиническим отделением:

Пациенты первые пять лет после заболевания наблюдаются врачами нашего отделения, где мы определяем стойкость ремиссии, вероятность рецидива, и характер качества жизни пациента. Здесь проводятся пункции костного мозга, молекулярно-генетическое обследование, цитогенетическое обследование, вирусологическое, компьютерное, рентгенография, УЗИ.

На первых порах и родителям и детям, поступающим на лечение необходима поддержка профессиональных психологов.

Оксана Романова:

В отделении трансплантации вообще введена ставка психолога, потому что дети там вообще без родителей. Психолог занимается по часу с каждым ребенком. Он с ним разговаривает, рисует. При работе с маленькими пациентами самое главное для педагога психолога заслужить доверие ребенка, подготовить его к изменившимся условиям жизни, устранить страх перед белыми халатами.