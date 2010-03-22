Прямой эфир

Десятки детей госпитализированы в Пинске с подозрением на кишечную инфекцию

22 марта 2010 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В больнице уже 86 воспитанников яслей-сада №29 и трое воспитателей. Их состояние в основном средней тяжести.

В Пинске создана комиссия, которую возглавляет главный санитарный врач Брестской области. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. По предварительной информации известно, что при приготовлении пищи был нарушен ряд санитарных правил. В детсаде проведены эпидмероприятия, и он временно закрыт.

Наши корреспонденты выехали к месту ЧП, и новая информация в следующих выпусках новостей.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
22 марта 2010 10:36

Конгресс США сказал «Да» реформе системы здравоохранения

Мочекаменная болезнь: симптомы, диагностика, лечение
21 марта 2010 21:57

Мочекаменная болезнь: симптомы, диагностика, лечение

21 марта 2010 13:30

На улицах Донецка появились «наркоматы»