Десятки детей госпитализированы в Пинске с подозрением на кишечную инфекцию

Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В больнице уже 86 воспитанников яслей-сада №29 и трое воспитателей. Их состояние в основном средней тяжести.

В Пинске создана комиссия, которую возглавляет главный санитарный врач Брестской области. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. По предварительной информации известно, что при приготовлении пищи был нарушен ряд санитарных правил. В детсаде проведены эпидмероприятия, и он временно закрыт.

Наши корреспонденты выехали к месту ЧП, и новая информация в следующих выпусках новостей.