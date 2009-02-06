Десять современных поликлиник появится в этом году в столице

Основное внимание новым микрорайонам – Малиновке и Сухарево. Свои двери распахнёт и Минский городской диагностический центр. Его открытие также запланировано на нынешний год. Вместе с тем, продолжится работа по импортозамещению. Уже сейчас отечественные производители готовы поставлять весь спектр продукции от реанимационного оборудования до бинтов. А специалисты здравоохранения намерены решить вопрос с нехваткой кадров. Кстати, в прошлом году разрешению этой проблемы был дан серьёзный толчок.