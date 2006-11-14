Данные о прививках детей будут компьютеризированы

В Могилеве в новом году создадут универсальную компьютерную программу по учету прививочных данных детей. На эти цели из городского бюджета выделят 30 млн. рублей. Сейчас в Могилеве действует программа по учету прививочных данных взрослых. Задача на будущее - создать единую общегородскую базу учёта прививок всего населения города. Детская компьютерная программа позволит автоматически передавать прививочные данные из детских поликлиник во взрослые и с мест учебы в поликлиники по месту жительства.