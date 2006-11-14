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Данные о прививках детей будут компьютеризированы

14 ноября 2006 15:23
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В Могилеве в новом году создадут универсальную компьютерную программу по учету прививочных данных детей. На эти цели из городского бюджета выделят 30 млн. рублей. Сейчас в Могилеве действует программа по учету прививочных данных взрослых. Задача на будущее - создать единую общегородскую базу учёта прививок всего населения города. Детская компьютерная программа позволит автоматически передавать прививочные данные из детских поликлиник во взрослые и с мест учебы в поликлиники по месту жительства.
# Здоровье

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