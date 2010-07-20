Что входит в состав соков на самом деле?

Из фруктов делают концентрат, разводят его водой, добавляют сахар, красители и ароматизаторы. Содержание натурального сока становится не более 50%, остальное — пищевая химия.

О пользе соков знает каждый. Это энергия и долголетие. Сегодня многие предпочитают стакан сока чашке чаю. Анатолий Сафин не исключение. Он работает инженером на крупном предприятии. Говорит, что работа напряженная и некогда пообедать. Выход из ситуации нашел несколько лет назад. Он заменяет обед — стаканом сока. Анатолий покупает обычные и недорогие соки, которые предлагает наша торговая сеть, и не от всех чувствует себя хорошо.

Анатолий Сафин:

Как сейчас помню, выпил ананасовый сок после еды, и мне начал болеть бок, а конкретнее — селезенка. Я сразу на сок даже и не подумал.

Через несколько дней история повторилась. Что же входит в состав фруктовых соков на самом деле?

Из натуральных фруктов делают концентрат, затем его разводят водой, добавляют сахар, красители и ароматизаторы. В таком напитке содержание натурального сока становится не более 50%. И это в лучшем случае. Остальное — пищевая химия.

Надежда Минчук, ведущий специалист испытательного центра продуктов питания и продовольственного сырья «Ростест-Москва»:

В нашей практике были такие случаи, когда гранатовый сок был фальсифицирован. В нем было обнаружено высокое содержание сахарозы и краситель азорубин.

Азорубин Е122 — красный синтетический краситель, который добывается из каменно-угольной смолы. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках и соках. Допустимое суточное поступление - 4 миллиграмма на килограмм веса человека. Может вызывать сыпь и аллергию. По некоторым данным поражает кору надпочечника. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции и на Украине.

Чрезмерное употребление натурального сока также опасно.

Илья Хоролл, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог:

Соки, которые имеют повышенную кислотность: ананасовый, из зеленых яблок, из цитрусовых, раздражают слизистую полости рта, нарушают кислотно-щелочной баланс, а это способствует развитию различных эрозий в полости рта. Из эмали вымываются кальций, фосфор, а это полностью ее разрушает.