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Что важнее: здоровье или безопасность?

16 августа 2006 12:05
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В Минске за 10 лет положили более 250 "лежащих полицейских". За это время водители к ним привыкли. Сотрудники ГАИ утверждают, что на некоторых участках количество ДДП снизилось на 30%. А вот экологи забили тревогу.Источник вредных для здоровья выхлопов - "лежащий полицейский". Один - резиновый, другой - из металла, третий - из асфальта. Автомобили выбрасывают в воздух около миллиона тонн вредных веществ в год. Завидев "лежащего полицейского" водитель притормаживает, а затем газует, оставляя после себя смок.
# Здоровье

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