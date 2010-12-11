Что не должна делать беременная женщина?

На вопрос «Звязды» ответил доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Виталий Дуда, сообщает ctv.by

Виталий Дуда, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук:

Задолго до того, как эта беременность наступила, нужно вести здоровый образ жизни. Поскольку в современных условиях мы говорим о необходимости планирования пополнения в семье, значит, еще до зачатия надо в первую очередь обследоваться самой и обследовать мужа на инфекции, передающиеся половым путем. Если же последние будут обнаружены во время беременности, это будет не в пользу плода, так как в первом триместре беременности закладываются все органы и системы, и любое вредное внешнее воздействие, в том числе и медикаментозное, может привести к определенным отклонениям. Среди других мер нужно отказаться от крепких кофе и чая, спиртного и курения. Необходимо спать не менее 8 часов в сутки, избегать стрессовых ситуаций или учится реагировать на них, не работать на вредном производстве. Следует заменить бесконечное количество химических реагентов, которые мы используем для домашней уборки, на хозяйственное мыло. Белье должно быть только натуральным. Еда - разнообразной. Ни в коем случае нельзя сидеть в это время на диете, так как плод все равно возьмет из организма матери и фосфор, и кальций, и все прочее, что ему необходимо для строительства организма. Если же у матери будет недостаточно витаминов и микроэлементов, она заплатит за это, например, выпадением зубов. Витаминно-минеральные комплексы следует применять в соответствии с рекомендациями врача. Беременной женщине вообще надо советоваться с врачом относительно каждой таблетки и даже витаминки, которую она собирается принять.

Ряд лекарств, как известно, нельзя принимать на ранних сроках беременности. Не стоит увлекаться экзотическими фруктами. Продукты, вызывающие аллергию, и в первую очередь цитрусовые, способные привести к тому, что у ребенка появится аллергия. Всегда нужно иметь в виду риск негативного влияния тех или иных моментов на развитие плода.



Мощная гормональная перестройка, которая происходит в организме женщины, меняет ее поведение, и поэтому в небольших дозах можно принимать настой валерианы или пустырника. И на этом, пожалуй, можно поставить точку. Что касается лечения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, то желательно, чтобы на раннем сроке беременности их не было, поскольку лечение последних может привести к поломкам в развитии плода. Если же простуда настигла, желательно использовать народные средства - мед, чай, малину - и не использовать препараты типа Терафлю. Беременным необходимо рекомендовать соответствующие препараты растительного происхождения.

Женщина должна чаще гулять на природе, получать подарки и максимум нежности и внимания от близких.

Если беременность протекает без осложнений, то никаких противопоказаний для сексуальной жизни нет. Нереализованное желание - это всегда плохо. Единственное небольшое ограничение - на самых ранних сроках и накануне родов, поскольку можно спровоцировать прерывание беременности или преждевременные роды.