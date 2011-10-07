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Что делать, если немеют руки, а кисти становятся нечувствительными?

07 октября 2011 12:55
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Начать нужно с электронейромиографии для того, чтобы исключить синдром карпального канала. Об этом пишет сегодня «Народная газета». Людмила Анацкая, кандидат медицинских наук ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Вам необходимо обратиться к квалифицированному неврологу. Это важно, потому что такие симптомы могут быть и при заболевании позвоночника. Если не лечить синдром карпального канала правильно, то процесс прогрессирует и со временем онемение может стать очень болезненным, к тому же возникнет и слабость в пальцах. Электронейромиографию можно пройти в Минском городском диагностическом центре и в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Сегодня к нам обращается много таких пациентов. При правильном лечении больные быстро поправляются.
# Здоровье

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