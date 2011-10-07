Что делать, если немеют руки, а кисти становятся нечувствительными?

Начать нужно с электронейромиографии для того, чтобы исключить синдром карпального канала. Об этом пишет сегодня «Народная газета». Людмила Анацкая, кандидат медицинских наук ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Вам необходимо обратиться к квалифицированному неврологу. Это важно, потому что такие симптомы могут быть и при заболевании позвоночника. Если не лечить синдром карпального канала правильно, то процесс прогрессирует и со временем онемение может стать очень болезненным, к тому же возникнет и слабость в пальцах. Электронейромиографию можно пройти в Минском городском диагностическом центре и в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Сегодня к нам обращается много таких пациентов. При правильном лечении больные быстро поправляются.