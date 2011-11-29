Что делать, если делать ничего не хочется? А ведь это болезнь такая

Александр Старцев, главный врач Минского городского психоневрологического диспансера, главный внештатный психиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мне кажется, быть здоровым на современном этапе действительно необходимо, даже выгодно. Только будучи психически и соматически здоровым, ты можешь состояться как личность, как человек, который в наше бурное время чего-то может добиться, выдержать те негативные моменты, которые сопровождают нашу жизнь, и добиться желаемого в этой жизни. Психическое здоровье позволяет человеку концентрироваться на целях, логически выстраивать цепочку по реализации задуманного. Психическое здоровье позволяет человеку быть эмпатичным. Он имеет друзей, он имеет семью. Он, действительно, благодаря психическому здоровью чувствует себя человеком нынешнего времени.
Наша жизнь не складывается из минут, часов и дней, отчасти похожих друг на друга. Наша жизнь — повседневность. С утра до вечера работа, дела, заботы, куда-то торопимся, за чем-то спешим, о чем-то волнуемся, за что-то переживаем. Наши взоры обращены во внешний мир — нравится он нам или нет. И так мало времени, а порой и желания остается, чтобы заглянуть внутрь себя.
Что же такое «психическое здоровье»?
Александр Старцев:
Ну, существует очень много определений психического здоровья. Я остановлюсь на определении, которое дала ВОЗ. «Психическое здоровье — это определенный предел сил человека, который позволяет ему преодолеть неожиданные стрессы или препятствия, возникшие в непредвиденных обстоятельствах». Если на бытовом таком уровне, то психическое здоровье — это гармония между человеком и внешней средой, внутренняя гармония человека, когда человек адекватно оценивает свои силы, возможности и его взгляды на жизнь не расходятся со взглядами большинства людей.
Внутренняя гармония, душевное равновесие, ощущение счастья — все это наше психическое здоровье. К этому, без сомнения, мы все стремимся, но далеко не всегда, к сожалению, достигаем.
Каковы основные причины, которые приводят к нарушению психического здоровья?
Александр Старцев:
Причин несколько, причин много. В общих чертах, вообще, можно разделить психические заболевания на две большие группы: истинно психические заболевания и заболевания, возникшие вследствие каких-то стрессовых моментов. Если говорить об истинно психических заболеваниях, то в основе их лежат три механизма возникновения: биологические, врожденные аномалии — биохимические нарушения в организме, наследственность — генетические отклонения.
Химия, биология, генетика — все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни.
Александр Старцев:
Если говорить о заболеваниях, которые возникают вследствие стресса, то здесь больше превалирует внешняя средовая особенность и психологические факторы. Человек в силу своего склада характера, темперамента не в состоянии утилизировать те трудности, которые преподносит ему жизнь.
Иногда такой жизненной трудностью становится острая психотравмирующая ситуация: катастрофа, авария, смерть близкого. Но гораздо чаще до неврозов людей доводят длительные стрессовые ситуации. Это может быть и работа, отнимающая все силы, и сложности в личной жизни, и конфликт, из-за которого человек сильно переживает.
Мы все чаще сталкиваемся с такой формулировкой, или диагнозом, «пограничное психическое расстройство»
Александр Старцев:
Пограничное психическое расстройство — это промежуточная такая полоса между здоровьем и истинно психическими заболеваниями. Сюда входят тревожное расстройство, аффективное расстройство, всевозможные соматоформные расстройства, расстройство личности. Причиной этих расстройств в основном служит неумение человека справиться с теми трудностями, которые возникают на его жизненном пути.
А какие психические расстройства наиболее распространены? Какие диагностируются специалистами чаще?
Александр Старцев:
На сегодняшний день наиболее распространенным является тревожное расстройство, за ним идут расстройство настроения, алкоголизм, то есть зависимости всевозможные к психоактивным веществам. Такие истинные психические расстройства как шизофрения, биполярное аффективное расстройство, составляют примерно один — два процента. Тревожное расстройство — примерно 10%. Депрессивное расстройство — около пяти процентов.
О своем психическом расстройстве мы даже и не вспоминаем, пока с ним все в порядке.
Сергей Давидовский, заместитель главного врача по пограничной психиатрии Минского городского психо-неврологического диспансера, кандидат медицинских наук:
Вы знаете, когда есть настроение, тогда все хочется делать. И гораздо хуже, когда нет желания что-либо делать. Ты физически здоров, а делать тебе ничего не хочется. Человек, находящийся в тревоге или в депрессии, зациклен на своих проблемах, на своих внутренних состояниях. Он не может полноценно трудиться, полноценно общаться с близкими людьми. Это непосредственно может сказаться на семейных отношениях, на отношениях сотрудников на работе. То есть человек поглощен своими внутренними проблемами, поэтому вроде бы ничего не болит, но просто плохо.
По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения примерно через десяток лет из-за депрессии люди будут терять работоспособность не реже, чем из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Сергей Давидовский:
Тревожное расстройство — до 10% населения, депрессивное — где-то пять. Если перевести эти цифры на город Минск, то 250 тысяч населения города может страдать такими расстройствами, то есть оно нуждается в нашей помощи.
Наталья Сергеева, врач-психотерапевт:
Самая частая жалоба, с которой к нам приходят люди, — это когда говорят так: «Я устал». То есть когда он видит уже, что начинает просыпаться рано для него, что трудно засыпает, что он, допустим, стал больше употреблять кофе или алкоголя, что стал больше курить, чем обычно, или что эта привычка только-только появилась у него. Это уже может быть некими такими сигналами.
Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях. И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза.
С какими заболеваниями часто можно спутать пограничное психическое расстройство?
Александр Старцев:
Эти тревожные фиктивные расстройства могут скрываться за соматическими симптомами. Порой, боль в сердце будет не симптомом болезни сердца, а симптомом тревоги. Существует понятие психо-соматических расстройств — расстройств, в основе которых лежат хронические какие-то невротические состояния. К ним относятся гипертоническая болезнь, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, к ним относятся язвенный неспецифический колит, нейродермит. Сейчас включают в этот список сахарный диабет, ИБС (ишемическая болезнь сердца — прим. редактора).
Когда маховик пограничного расстройства уже запущен и давным-давно работает, сам по себе он уже не остановится. Невроз будет лишь нарастать, пока человек не попадет к психотерапевту и не получит нужное лечение.
Наталья Сергеева:
Ну, во-первых, не стоит бояться обращаться к специалистам нашего профиля, потому что у нас все-таки остаются клише из советских времен, что обращение к специалистам: к психологам, психотерапевтам — ведет за собой какие-то последствия. С моей точки зрения, это всегда ставит блок человеку. Он просто боится, он понимает, что с ним что-то не то. Он идет к невропатологу, к терапевту, кардиологу, он проходит массу и массу обследований и только затягивает это состояние. Если терапевт советует все-таки пойти к психотерапевту, то не нужно этого бояться и нужно сразу идти — не затягивать.
Лечение пограничных состояний может проводиться в поликлиниках или на дневном стационаре. Пациентам может быть показано санаторно-курортное лечение. В отдельных случаях требуется круглосуточное пребывание в больнице и временное освобождение от работы.
Александр Старцев:
Сегодня психологическую, психотерапевтическую, психиатрическую помощь оказывают специалисты: врачи-психотерапевты, врачи-психиатры, психологи. Для того чтобы пациенты получали доступную помощь и не обращались только в психоневрологический диспансер, в поликлиниках города имеются психотерапевтические кабинеты, где в составе мультидисциплинарной бригады работают психолог и психотерапевт. Кроме того, существует экстренная психологическая помощь в виде телефона доверия для взрослого населения и для детско-подросткового населения.
В тех случаях, когда причиной пограничного расстройства являются психологические проблемы и зацикленность на тревожных мыслях, обязательным компонентом лечения является психотерапия. Психотерапия направлена на сам источник травмирующих переживаний или на изменение отношения больного к этому источнику.
Александр Старцев:
Мы ему пытаемся подвести такую мысль, к каждому обратившемуся, что с тобой это произошло, потому что ты такой. Жизнь изменить нельзя. Значит, резерв где можно найти? Не в изменении внешней среды, а в изменении себя. Что можно в себе изменить? Темперамент, характер — маловероятно. Вероятнее всего, проще всего изменить базисные установки, иррациональные, неправильные установки на жизнь, отказаться от них.
Сергей Давидовский:
Ведь зачастую те проблемы, которые в дальнейшем причиняют нам психологический дискомфорт, обусловлены тем, что у нас есть определенные представления, которые не совпадают с представлениями близкого человека. На этом фоне иногда возникают какие-то разногласия и конфликты. Мы иногда забываем, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. А это должно формироваться, тогда будет меньше проблем не только у нас, но и у других. И мы будем жить в более комфортной ситуации.
Важный этап лечения — обучение техникам расслабления. В результате сам человек получает возможность регулировать свое состояние.
Обрести душевный комфорт при лечении пограничных состояний помогают и лекарства.
Традиционно существует определенная боязнь этих препаратов, поскольку к ним якобы возникает привыкание. И начав терапию этими препаратами, очень сложно от них отказаться.
Александр Старцев:
Ну, Вы знаете, есть препараты, скажем, транквилизаторы бензодиазепинового ряда. К ним, действительно, привыкание формируется, поэтому, если мы их и назначаем, назначаем короткими курсами. Поэтому и важно обращаться к доктору. Только доктор может понять, каким курсом можно назначить. Две три недели непрерывного применения данного препарата никаких вредностей организму не принесут. Если люди принимают годами, то, к сожалению, да — потом от них трудно отказаться.
Какова роль образа жизни человека в развитии психических расстройств? Что мы можем порекомендовать нашим телезрителям, какие профилактические мероприятия, чтобы наше психическое здоровье оставалось крепким и надежным?
Александр Старцев:
Да, образ жизни играет огромную роль в развитии психических расстройств, особенно тех психических расстройств, развитие которых связано со стрессом, развитие которых основывается на особенностях личности человека. Поэтому каждый человек должен задуматься: если что-то происходит с его психическим здоровьем неладное, что надо изменить в образе жизни, что ты делаешь не так, почему это произошло. Не меняя образа жизни, вряд ли ты избавишься от этих расстройств. Поэтому, прежде всего, рекомендуем систематизировать свою жизнь, попытаться проанализировать, быть аналитиком для себя, отчего возникают отрицательные эмоции, отчего положительные. Кому-то это удается. Но честно Вам скажу, если ты не подготовлен, то без помощи специалистов очень сложно разобраться.
Основа любого здоровья, в том числе и психического, — это здоровый образ жизни. Условно назовем его антистрессовым.
Татьяна Ушакевич:
Когда происходят проблемы со сном, важно соблюдать определенный режим. Бурные дела смещать на первую половину дня. Вторая половина дня, которая ближе ко сну, — это уже время, когда мы физиологически немножко отходим ко сну, отходим к отдыху. Поэтому очень важно не перегружать себя какими-то эмоциональными проблемами. Если это просмотр телепередач, то надо больше отдавать предпочтение каким-то спокойным мелодрамам, комедиям.
Итак, не хотите страдать от неврозов — соблюдайте режимные моменты. Режим труда и отдыха, режим питания. Кстати, если ваша жизнь полна нервотрепки, добавьте в ваш рацион больше «антистрессовых» продуктов.
Татьяна Ушакевич:
Важно употреблять темный шоколад, которым можно поднимать настроение, есть больше рыбы. Сейчас, к сожалению, солнца становится меньше, солнечный день становится короче, поэтому время от времени можно Вам посещать солярий и, возможно, принимать какие-то солнечные процедуры.
Конечно, соблюдение режима дня и рациональное питание не могут оградить нас от стрессов, которые ежедневно подбрасывает сама жизнь. Зато мы можем научиться воспринимать такие ситуации спокойно.
Александр Старцев:
Нужно уметь быстро переключаться с каких-то негативных эмоций на положительные. У нас есть такое выражение: «Думай о хорошем!» Вспомни состояние, когда тебе было хорошо, пообщайся по телефону, попроси, чтобы кто-то к тебе в гости пришел, переключись, развейся. Очень важную роль играет умение отвлечься через занятия любимым делом — хобби.
Кстати, при состоянии стресса в организме наблюдаются те же изменения, что и при физической нагрузке. Поэтому физкультура — это тренировка организма легче переносить стресс.
Александр Старцев:
Из физических упражнений, на мой взгляд, наиболее эффективным является бассейн. Кроме физических нагрузок еще благотворно влияние воды на кожу. Ведь кожа содержит тысячи рецепторов. Вода — это та среда, из которой все живое вышло. Это мировой океан. Мы в утробе плаваем в околоплодных водах. Это наша родная среда.
Как правило, в кризисной ситуации человек видит жизнь в черном свете и думает, что его проблемы неразрешимы. Но выход можно найти из любой ситуации. Нужно только начать мыслить по-новому.
Сергей Давидовский:
Основные проблемы человека внутри у него самого. Это его представления или система ценностей, которая у него сложилась. Очень важно, чтобы мы могли на что-то посмотреть совсем по-другому. Оторваться от своих стереотипов, от своих представлений, может быть, от своих запросов, которые у нас могут быть сформированы не в соответствии с нашими возможностями.
Александр Старцев:
Изменить свое отношение. Все, что с нами происходит, происходит, наверное, неслучайно, судьбой или Богом нам дается, чтобы чему-то нас научить, чтобы мы что-то усвоили. Если мы не делаем ничего, не понимаем для чего это, то мы продолжаем страдать, мучаться и находимся в таком тревожном или депрессивном состоянии.