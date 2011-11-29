Что делать, если делать ничего не хочется? А ведь это болезнь такая

Александр Старцев, главный врач Минского городского психоневрологического диспансера, главный внештатный психиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мне кажется, быть здоровым на современном этапе действительно необходимо, даже выгодно. Только будучи психически и соматически здоровым, ты можешь состояться как личность, как человек, который в наше бурное время чего-то может добиться, выдержать те негативные моменты, которые сопровождают нашу жизнь, и добиться желаемого в этой жизни. Психическое здоровье позволяет человеку концентрироваться на целях, логически выстраивать цепочку по реализации задуманного. Психическое здоровье позволяет человеку быть эмпатичным. Он имеет друзей, он имеет семью. Он, действительно, благодаря психическому здоровью чувствует себя человеком нынешнего времени. Наша жизнь не складывается из минут, часов и дней, отчасти похожих друг на друга. Наша жизнь — повседневность. С утра до вечера работа, дела, заботы, куда-то торопимся, за чем-то спешим, о чем-то волнуемся, за что-то переживаем. Наши взоры обращены во внешний мир — нравится он нам или нет. И так мало времени, а порой и желания остается, чтобы заглянуть внутрь себя. Что же такое «психическое здоровье»? Александр Старцев:

Ну, существует очень много определений психического здоровья. Я остановлюсь на определении, которое дала ВОЗ. «Психическое здоровье — это определенный предел сил человека, который позволяет ему преодолеть неожиданные стрессы или препятствия, возникшие в непредвиденных обстоятельствах». Если на бытовом таком уровне, то психическое здоровье — это гармония между человеком и внешней средой, внутренняя гармония человека, когда человек адекватно оценивает свои силы, возможности и его взгляды на жизнь не расходятся со взглядами большинства людей. Внутренняя гармония, душевное равновесие, ощущение счастья — все это наше психическое здоровье. К этому, без сомнения, мы все стремимся, но далеко не всегда, к сожалению, достигаем. Каковы основные причины, которые приводят к нарушению психического здоровья? Александр Старцев:

Причин несколько, причин много. В общих чертах, вообще, можно разделить психические заболевания на две большие группы: истинно психические заболевания и заболевания, возникшие вследствие каких-то стрессовых моментов. Если говорить об истинно психических заболеваниях, то в основе их лежат три механизма возникновения: биологические, врожденные аномалии — биохимические нарушения в организме, наследственность — генетические отклонения. Химия, биология, генетика — все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни. Александр Старцев:

Если говорить о заболеваниях, которые возникают вследствие стресса, то здесь больше превалирует внешняя средовая особенность и психологические факторы. Человек в силу своего склада характера, темперамента не в состоянии утилизировать те трудности, которые преподносит ему жизнь. Иногда такой жизненной трудностью становится острая психотравмирующая ситуация: катастрофа, авария, смерть близкого. Но гораздо чаще до неврозов людей доводят длительные стрессовые ситуации. Это может быть и работа, отнимающая все силы, и сложности в личной жизни, и конфликт, из-за которого человек сильно переживает. Мы все чаще сталкиваемся с такой формулировкой, или диагнозом, «пограничное психическое расстройство» Александр Старцев:

Пограничное психическое расстройство — это промежуточная такая полоса между здоровьем и истинно психическими заболеваниями. Сюда входят тревожное расстройство, аффективное расстройство, всевозможные соматоформные расстройства, расстройство личности. Причиной этих расстройств в основном служит неумение человека справиться с теми трудностями, которые возникают на его жизненном пути. А какие психические расстройства наиболее распространены? Какие диагностируются специалистами чаще? Александр Старцев:

На сегодняшний день наиболее распространенным является тревожное расстройство, за ним идут расстройство настроения, алкоголизм, то есть зависимости всевозможные к психоактивным веществам. Такие истинные психические расстройства как шизофрения, биполярное аффективное расстройство, составляют примерно один — два процента. Тревожное расстройство — примерно 10%. Депрессивное расстройство — около пяти процентов. О своем психическом расстройстве мы даже и не вспоминаем, пока с ним все в порядке. Сергей Давидовский, заместитель главного врача по пограничной психиатрии Минского городского психо-неврологического диспансера, кандидат медицинских наук:

Вы знаете, когда есть настроение, тогда все хочется делать. И гораздо хуже, когда нет желания что-либо делать. Ты физически здоров, а делать тебе ничего не хочется. Человек, находящийся в тревоге или в депрессии, зациклен на своих проблемах, на своих внутренних состояниях. Он не может полноценно трудиться, полноценно общаться с близкими людьми. Это непосредственно может сказаться на семейных отношениях, на отношениях сотрудников на работе. То есть человек поглощен своими внутренними проблемами, поэтому вроде бы ничего не болит, но просто плохо.

По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения примерно через десяток лет из-за депрессии люди будут терять работоспособность не реже, чем из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Сергей Давидовский:

Тревожное расстройство — до 10% населения, депрессивное — где-то пять. Если перевести эти цифры на город Минск, то 250 тысяч населения города может страдать такими расстройствами, то есть оно нуждается в нашей помощи. Наталья Сергеева, врач-психотерапевт:

Самая частая жалоба, с которой к нам приходят люди, — это когда говорят так: «Я устал». То есть когда он видит уже, что начинает просыпаться рано для него, что трудно засыпает, что он, допустим, стал больше употреблять кофе или алкоголя, что стал больше курить, чем обычно, или что эта привычка только-только появилась у него. Это уже может быть некими такими сигналами.

Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях. И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза. С какими заболеваниями часто можно спутать пограничное психическое расстройство? Александр Старцев:

Эти тревожные фиктивные расстройства могут скрываться за соматическими симптомами. Порой, боль в сердце будет не симптомом болезни сердца, а симптомом тревоги. Существует понятие психо-соматических расстройств — расстройств, в основе которых лежат хронические какие-то невротические состояния. К ним относятся гипертоническая болезнь, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, к ним относятся язвенный неспецифический колит, нейродермит. Сейчас включают в этот список сахарный диабет, ИБС (ишемическая болезнь сердца — прим. редактора). Когда маховик пограничного расстройства уже запущен и давным-давно работает, сам по себе он уже не остановится. Невроз будет лишь нарастать, пока человек не попадет к психотерапевту и не получит нужное лечение. Наталья Сергеева:

Ну, во-первых, не стоит бояться обращаться к специалистам нашего профиля, потому что у нас все-таки остаются клише из советских времен, что обращение к специалистам: к психологам, психотерапевтам — ведет за собой какие-то последствия. С моей точки зрения, это всегда ставит блок человеку. Он просто боится, он понимает, что с ним что-то не то. Он идет к невропатологу, к терапевту, кардиологу, он проходит массу и массу обследований и только затягивает это состояние. Если терапевт советует все-таки пойти к психотерапевту, то не нужно этого бояться и нужно сразу идти — не затягивать. Лечение пограничных состояний может проводиться в поликлиниках или на дневном стационаре. Пациентам может быть показано санаторно-курортное лечение. В отдельных случаях требуется круглосуточное пребывание в больнице и временное освобождение от работы. Александр Старцев:

Сегодня психологическую, психотерапевтическую, психиатрическую помощь оказывают специалисты: врачи-психотерапевты, врачи-психиатры, психологи. Для того чтобы пациенты получали доступную помощь и не обращались только в психоневрологический диспансер, в поликлиниках города имеются психотерапевтические кабинеты, где в составе мультидисциплинарной бригады работают психолог и психотерапевт. Кроме того, существует экстренная психологическая помощь в виде телефона доверия для взрослого населения и для детско-подросткового населения.