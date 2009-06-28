Число пожилых людей в мире к 2050 году вырастет в три раза

По данным исследований, в настоящее время число пожилых людей на планете составляет 516 млн. человек, однако к середине 21-го века оно увеличится до 1,53 млрд. человек.

При этом больше всего, почти в пять раз, вырастет число людей старше 85 лет — с 40 млн. в настоящее время до 219 млн. через ближайшие 30 лет. Две трети престарелых, большая часть из которых приходится на развитые страны, составят женщины.

Как отмечают эксперты бюро переписи населения, самым «старым» по возрасту жителей регионом мира останется Европа, где к 2050 году 30% населения будут составлять люди старше 65 лет. В то же время самой «молодой» частью света будет регион Африки южнее Сахары. Из-за высокой рождаемости и высокой смертности большая часть населения Африки составляет молодежь, и лишь 5% населения будет превышать возраст 65 лет, передает БЕЛТА.