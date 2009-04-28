«Четвертая степень» угрозы из шести возможных

Всемирная Организация Здравоохранения повысила уровень угрозы инфицирования свиным гриппом.

Специалисты этой международной организации подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку. По всему миру медики принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение болезни. Между тем в Мексике инфекция уже унесла жизни более полутора сотен человек. Случаи возможного заражения зафиксированы в США, Австралии, Великобритании и даже Восточной Европе.

Мексиканцы уже привыкли к марлевым повязкам. Их раздают на улицах бесплатно, на каждом шагу. Вот только в противостоянии вирусу маски не сильно помогают. Болезнь передается даже через рукопожатие. Грипп бушует в 32 мексиканских штатах. Количество заболевших растет, а вакцина заканчивается. С симптомами заражения госпитализированы уже более полутора тысяч человек. Предположительно, от нового вируса гриппа умерли 152 мексиканца.

Неизвестный ранее вирус стремительно распространяется по всему миру: Новая Зеландия, Австралия, Канада, Испания, Франция, Израиль Бразилия. Сложная ситуация и в США. Там число только подтвержденных случаев заболевания приближается к полусотне. В Шотландии диагноз подтвердился у двоих человек. Трое – под наблюдением врачей в Чехии. Основные симптомы: температура, кашель, насморк, головные и мышечные боли, рвота и диарея. По всему миру медики принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение болезни.

– Мы повысили уровень угрозы распространения инфекции с 3 до 4 уровня из шести существующих. Но это не говорит о пандемии. Поиск вакцины продолжается, – рассказал журналистам заместитель директора Всемирной Организации Здравоохранения Кейджи ФУКУДА.

– Всемирная организация здравоохранения призвала усилить меры по борьбе с вирусом. И в то же время эксперты рекомендовали не закрывать границ, – подчеркнул министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель КОРДОВА.

Между тем от путешествий специалисты все же советуют воздержаться. Особенно в те страны, где вирус уже зарегистрирован.