Чета Гейтсов выделит 10 миллиардов долларов на вакцины для бедных

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит десять миллиардов долларов на разработку вакцин для жителей беднейших стран.

По словам хозяев благотворительного фонда, на разработку, производство и внедрение препаратов для вакцинации в ближайшие десять лет будет выделено десять миллиардов долларов. Чета Гейтсов считает, что увеличение объемов финансирования позволит значительно снизить уровень детской смертности в развивающихся странах.

Для оценки последствий увеличения доступности вакцин эксперты благотворительного фонда использовали модель, разработанную специалистами Блумбергской школы общественного здоровья при Университете Джонса Хопкинса, сообщает medportal.ru. По данным исследования, вакцинация 90% детского населения развивающихся стран, включая прививки от диареи и пневмонии, с 2010 по 2019 год позволит сохранить жизнь около 7,6 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Еще около 1,1 миллиона детей удастся спасти при быстром внедрении вакцины от малярии, которая, по словам Билла Гейтса, будет готова к массовому применению через три года.