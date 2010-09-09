Через три недели заболеваемость ОРВИ в Минске увеличится примерно в три раза

Сейчас ежедневно выявляется около двух тысяч случаев заболевших ОРВИ. Это примерно вдвое больше, чем летом.

- В начале октября этот показатель увеличится примерно в три раза, а эпидемический подъем (до 8 — 10 тысяч заболевших в день) ожидается в январе — феврале, возможно, в конце декабря, - рассказала «СБ» заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Елена Фисенко. - Прошлогодняя ситуация, когда пик заболеваемости пришелся на ноябрь, не повторится. Наряду с традиционными формами продолжит циркулировать и грипп A/H1N1. Риск его распространения по–прежнему выше, чем у давно известных нам ОРВИ. Но такого количества заболевших, как в прошлом году, не ожидаем. Примерно у половины жителей страны выработался иммунитет к этому вирусу.



Медики рекомендуют спасаться от гриппа не только прививками, но и употреблять больше свежих овощей и фруктов, чаще гулять на свежем воздухе, не забывать про занятия физкультурой и спортом, принимать витаминно–минеральные комплексы.