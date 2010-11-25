Через два года в Беларуси планируют начать производство препаратов крови

Сейчас на их приобретение за рубежом мы тратим около шести миллионов евро. На сегодняшний день в стране достаточный запас донорской крови. Специалисты делают ставку на хранение и увеличение запасов биоматериала.

Высокие технологии, которые позволяют медикам спасать не только от несчастных случаев, но и от ранее неизлечимых заболеваний, требуют огромного количества донорской крови. Самый главный из биоматериалов востребован каждый день.

Игорь Шуманский, заместитель главного врача по хирургии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

В среднем в сутки у нас потребляется 10-11 литров препаратов крови. Это связано с тем, что у нас тут и ожоговый центр, и больные с тяжелыми травмами.

Василий – один из 50 тысяч почетных доноров, которые пришли в медпункты более полусотни раз. Кровь на благо нуждающихся он сдает не менее четырех раз в год.

Василий Гончар, почетный донор Республики Беларусь:

В детстве мне спасли жизнь благодаря донорской крови, поэтому решил, что и моя кровь должна кому-то спасти жизнь.

Запасы крови в Беларуси – больше двух литров на 100 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это один из лучших показателей в СНГ. В перспективе кровь планируют даже поставлять на экспорт.

Ольга Климович, главный внештатный трансфузиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы обеспечиваем город полностью гемопродуктами. По предварительным расчетам в следующем году заготовим 22 тонны.

Поделиться плазмой и эритроцитами с нуждающимися сегодня можно на каждой станции скорой помощи и в каждом регионе страны. Сегодня их более 20.

Марина Соломенцева, врач Липецкой областной станции переливания крови (Россия):

Мне ваше отделение переливания крови очень понравилось, оно достаточно хорошо оборудовано, достаточно хорошо отремонтировано, то есть все требования, которые нужны, чтобы привлекать доноров, есть на месте.

Тонкости кроводачи закрепят в новом законе о донорстве. В документе пропишут такие понятия как защита пациента и возмещение вреда. Для переливания также понадобится письменное согласие больного или его близких родственников.

Кровными родственниками в Беларуси ежегодно становятся тысячи человек. Только в Минске заготавливают 20 тонн крови, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этого количества достаточно, чтобы обеспечить весь город биоматериалом. Но трансфузиологи постоянно приглашают новых доноров, ведь их почетный стаж заканчивается с приходом пенсии.