Чем занять ребенка на все лето?

Летом дети должны оздоровляться после учебного года. Кто-то поедет с родителями на курорты, кто-то будет направлен в летние оздоровительные загородные лагеря, кто-то останется в школьных лагерях.

Татьяна Митрофанова, районный педиатр Ленинского района г.Минска:

Мы отслеживаем такие многообразные формы отдыха, чтобы знать, что все дети заняты. Потому что если родители на работе, а ребенок один дома, то тут уже до бесконечности можно предполагать, что этот ребенок может натворить.

Светлана Гришко, зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Ленинского района г. Минска:

Такой ребенок ищет, чем себя занять, и порой это приводит к правонарушениям. Такие детки могут разрисовать чужую машину, могут поджечь траву, могут совершать мелкие правонарушения, за которые потом понесут административную ответственность.

Татьяна Митрофанова:

Кто-то отправляет детей в деревню к бабушке. Ребенок, находясь там, помогает взрослым, приобщается к земле, душит свежим воздухом. Это все хорошо. Но есть и опасности. Это близость водоема. Дети бесконтрольно купаются и очень многие тонут. За последние годы просто катастрофически увеличиваются эти цифры. Поэтому родителям, дедушкам, бабушкам нужно быть очень внимательными.

Светлана Гришко:

Детям, у которых нет возможности отдохнуть на даче или в деревне, предлагается оздоровление в школьных и профильных лагерях. Также у нас на базе учреждения образования организованы бригады вторичной занятости: детки с 14 лет могут поработать и получить за это деньги. Также у нас на предприятиях Минского района забронированы места для трудоустройства несовершеннолетних с 16 лет.

Татьяна Митрофанова:

Условия для оздоровления в наших лагерях создаются замечательные. Многие дети просто не имеют таких условий дома. Иногда просто удивляешься, какие средства вложены и ежегодно вкладываются, чтобы поддержать такую базу.

Татьяна Митрофанова:

При приеме оздоровительных лагерей мы смотрим и на условия проживания, и на территорию лагеря, причем территорию лагеря нужно осматривать так, чтоб она была безопасна для детей. И самое главное, конечно, кухня. Потому что если на кухне все нормально, детки сыты, покушали хорошо, значит, мы получим хороший оздоровительный эффект. За безопасное пребывание отвечают и квалифицированные педагоги, и специально подобранный и обученный медперсонал. Медпункт в лагере укомплектован всеми необхоимыми препаратами, поэтому везти из дома аптечку не нужно.

В этом сезоне наблюдается повышенная активность насекомых. Особенно комаров и клещей. Поэтому на природе не помешает простейшее средство от насекомых.

Детский отдых в загородных оздоровительных лагерях - это пребывание на природе вместо душного, задымленного города. Это максимум движения вместо просиживания у экранов телевизоров и компьютеров. Наконец, это регулярное сбалансированное питание вместо сухих пайков и перекусов. Ну и конечно, знакомство с новыми друзьями. Все это в комплексе неизменно положительно отражается на здоровье ребенка.

Летние оздоровительные лагеря предполагают не только оздоровление, но и воспитание. Там организуется много интересных концертов, спортивных игр.