Чего стоит избегать в погоне за идеальной фигурой?

В погоне за идеальной фигурой мы изнуряем себя занятиями фитнесом, постоянно ищем мотивации и хвалимся перед знакомыми снимками из тренажёрного зала. Но при этом многие забывают, что в некоторых случаях спорт может ухудшить состояние здоровья. Поэтому «шутить» со своим организмом в плане нагрузок не рекомендуется.

Самостоятельное ошибочное выполнение упражнений может не только накачать мышцы не там, где вы хотели, и тем самым отдалить от желаемой фигуры, но скорее всего, приведёт к травмам.

Во время тренировки лучше обратиться к дежурному тренеру. Персонально с вами он заниматься не будет, но объяснить ошибки и нюансы может.

Например, как правильно качать пресс.

Не старайтесь подняться выше и не тяните шею руками. Между прочим, получить стройный живот с помощью этого упражнения вряд ли получится! Талия, наоборот, может увеличиться как раз потому, что мышцы пресса «прокачались», а жировая прослойка осталась.

В упражнениях важны не скорость и количество, а качество выполнения, ведь соревнуетесь вы только с собой.

Силовые тренировки под руководством специалиста полезны даже людям в возрасте. Доказан омолаживающий эффект таких нагрузок: увеличивается выносливость организма и метаболизм.

А вот если вы вдруг во время занятий почувствовали головокружение, одышку или резкую боль, незамедлительно прекратите тренировку.

Стоит помнить, что кроме проблем со здоровьем, есть опасность попасть под фитнес-зависимость.

Превратите создание своей желаемой фигуры в удовольствие, тренируйтесь с улыбкой. И обязательно достигайте своей поставленной фитнес-цели. В ином случае недовольство собой будет только накапливаться.