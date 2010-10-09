Церковь просит не разрешать в Беларуси таблетки, прерывающие беременность

Документ о разрешении продавать в Беларуси французские таблетки, которые прерывают беременность до шести недель, уже находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения. Но православные священники выступили против разрешения ввоза в Беларусь такого препарата.

Матвей Родов, священник:

Церковь против любых абортов, в том числе и медикаментозных. Священники высказывают опасения, что такой метод прерывания беременности могут предложить девочкам-подросткам, а они легко отнесутся к этой процедуре. Ведь достаточно выпить таблетку, и даже не задуматься о сохранении беременности. Женщина, которая воспользуется таким способом прерывания жизни плода, увидит самого мертвого ребенка, с ручками и ножками. Это может стать для нее большой трагедией и шоком.

Елена Никитина, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, практикующий акушер-гинеколог:

Многим женщинам беременность до шести недель кажется очень маленьким сроком. Но священники тут правы, и, прерывая беременность на сроке шесть недель, женщина тем самым убивает уже сложенный эмбрион ребенка, у которого действительно уже есть все органы, ручки и ножки в том числе. Врачи бесконечно повторяют: лучше своевременно пользоваться контрацептивами для предохранения от нежелательной беременности, чем потом прерывать ее.

Это способ прерывания беременности не безопасен - возможны осложнения: может начаться кровотечение, плод не до конца может выйти, и тогда потребуется дополнительное оперативное вмешательство.

В России такие таблетки стоят 6900 рублей (это около 700 тысяч белорусских рублей), пишет «КП».