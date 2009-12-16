Цены на лекарства в Беларуси будут формироваться по-новому

Отныне отечественные лекарства будут иметь те же конкурентные возможности на рынке, что и иностранные.

Экономический стимул и денежная прибыль в наше время самые действенные рычаги, и аптеки в этом вопросе не исключение. При закупке лекарств для продавца в первую очередь важна прибыль. Самую выгодную операцию до сих пор можно было провернуть только с закупкой импортных таблеток. Лишь иностранный производитель лекарств по закону мог предоставить реализатору скидки. Отечественные такого права были лишены.

Сергей Благовещенский, генеральный директор фармацевтического производства:

Если импортные компании предоставляли скидки на свой товар, то эти скидки суммировались с оптовой и розничной наценкой и составляли больший доход, чем на аналогичный товар отечественных производителей, где в доход шла только оптовая или розничная надбавка.

От подобных изменений выиграют сельские, как правило, убыточные аптеки. Как государственные субъекты хозяйствования они и раньше отдавали предпочтение закупке отечественных лекарств. Только теперь это будет еще и выгодно. Речь идет о перераспределении доходов в цепочке: производитель-оптовик-реализатор.

Теперь производитель белорусских лекарств сам формирует цену своего товара. Хочешь продать быстро — придется ее снизить. На первых порах скидки будут около 10 %. Специалисты говорят, что для импортеров возможность регулировать цену была решающим преимуществом перед белорусскими фармацевтами Теперь все стало на свои места.