Цены на импортные лекарства в Беларуси будут сдерживаться Минздравом

Документ учитывает особенности текущего периода и позволит не допустить необоснованного повышения цен на медпрепараты. Меморандум уже подписали 39 иностранных производителей и их официальных дистрибьюторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, в республике сегодня цены по наиболее востребованным наименованиям лекарств и медикаментов в аптеках находятся под постоянным контролем.
Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Документы открыты к подписанию, в ближайшее время ожидается присоединение к документам всех остальных участников рынка лекарственных средств. Минздрав будет делать все возможное, чтобы население имело доступ к лекарственным средствам. Ассортимент, в первую очередь, белорусских лекарств должен быть полностью представлен во всех аптеках.