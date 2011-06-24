Цены на импортные лекарства в Беларуси будут сдерживаться Минздравом

Меморандум по сдерживанию цен на лекарственные средства подписал Минздрав Беларуси с представителями зарубежных фармацевтических компаний и отечественными дистрибьюторами.

Документ учитывает особенности текущего периода и позволит не допустить необоснованного повышения цен на медпрепараты. Меморандум уже подписали 39 иностранных производителей и их официальных дистрибьюторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, в республике сегодня цены по наиболее востребованным наименованиям лекарств и медикаментов в аптеках находятся под постоянным контролем.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Документы открыты к подписанию, в ближайшее время ожидается присоединение к документам всех остальных участников рынка лекарственных средств. Минздрав будет делать все возможное, чтобы население имело доступ к лекарственным средствам. Ассортимент, в первую очередь, белорусских лекарств должен быть полностью представлен во всех аптеках.