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Будем здоровы!

22 марта 2007 14:50
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В Минске с 23 марта отменяются противоэпидемические мероприятия по гриппу. Всего за период эпидемии в белорусской столице переболели более 157 тысяч человек. В структуре переболевших почти 40% - дети до 14 лет. Анализируя уровень нынешней эпидемии, специалисты назвали ее одной из непродолжительных по сравнению с прошлыми годами. Период эпидемического подъема длился в Минске месяц. По степени интенсивности она была также несколько ниже средних многолетних данных, когда в среднем болеет 10% населения.
# Здоровье

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