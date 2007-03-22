Будем здоровы!

В Минске с 23 марта отменяются противоэпидемические мероприятия по гриппу. Всего за период эпидемии в белорусской столице переболели более 157 тысяч человек. В структуре переболевших почти 40% - дети до 14 лет. Анализируя уровень нынешней эпидемии, специалисты назвали ее одной из непродолжительных по сравнению с прошлыми годами. Период эпидемического подъема длился в Минске месяц. По степени интенсивности она была также несколько ниже средних многолетних данных, когда в среднем болеет 10% населения.