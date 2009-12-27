Британские врачи научились лечить гипертонию за час

Уникальную операцию на нерве, позволяющую вылечить артериальную гипертензию, успешно провели британские врачи.

Первым пациентом стал 68-летний мужчина, который болен диабетом, глубоким венозным тромбозом и перенес инсульт, передает БЕЛТА.

Для избавления от артериальной гипертензии, которой страдают миллионы людей, не требуется общий наркоз, а вся процедура занимает около часа. Операция стала частью международных клинических испытаний новой методики, которая уже названа специалистами самым заметным прорывом в этой области медицины за последние полвека.

Суть методики в том, что при помощи специального проводка, вводимого через кровеносный сосуд, наносятся крошечные ожоги на нерв, который отвечает за передачу из мозга в почки определенного сигнала. Эта операция называется аблацией почечного симпатического нерва. Она позволяет заблокировать нервный импульс, с помощью которого мозг заставляет органы нарастить кровяное давление.

Во время проведения первой операции пациент оставался в сознании и разговаривал с врачами. Он был на сутки оставлен под наблюдением медиков. Однако в будущем, когда будет накоплена необходимая дополнительная информация о периоде реабилитации, вполне возможно, что пациентов будут выписывать в день проведения продедуры. Окончательнй эффект после операции, по предварительными подсчетам медиков, наступит через три месяца.