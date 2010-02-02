Британские мужчины стали вдвое чаще уменьшать грудь с помощью хирургов

В 2009 году эту операцию перенес 581 британец, что на 80 процентов превышает аналогичный показатель 2008 года (323 операции). По словам пластического хирурга Раджива Гровера (Rajiv Grover), гинекомастия (увеличение грудных желез у мужчин) была известна довольно давно, однако в последнее время этому состоянию уделяется повышенное внимание со стороны прессы, в том числе на страницах мужских журналов.
Он отметил, что значительную часть пациентов с гинекомастией составляют мужчины, страдающие ожирением. В связи с этим Гровер посоветовал британцам сосредоточить внимание на своем образе жизни, прежде чем обращаться за помощью пластического хирурга.
Самыми популярными пластическими операциями среди мужчин в 2009 году стали также ринопластика (операция по изменению формы носа) и блефаропластика (устранение косметических дефектов кожи вокруг глаз), сообщает Medportal.