Британские мужчины стали вдвое чаще уменьшать грудь с помощью хирургов

В Великобритании количество мужчин, перенесших в 2009 году пластические операции на груди, увеличилось по сравнению с предыдущим годом почти вдвое, сообщает BBC со ссылкой на президента Британской ассоциации пластических хирургов (British Association of Aesthetic Plastic Surgeons, BAAPS) Найджела Мерсера (Nigel Mercer).

В 2009 году эту операцию перенес 581 британец, что на 80 процентов превышает аналогичный показатель 2008 года (323 операции). По словам пластического хирурга Раджива Гровера (Rajiv Grover), гинекомастия (увеличение грудных желез у мужчин) была известна довольно давно, однако в последнее время этому состоянию уделяется повышенное внимание со стороны прессы, в том числе на страницах мужских журналов.

Он отметил, что значительную часть пациентов с гинекомастией составляют мужчины, страдающие ожирением. В связи с этим Гровер посоветовал британцам сосредоточить внимание на своем образе жизни, прежде чем обращаться за помощью пластического хирурга.

Самыми популярными пластическими операциями среди мужчин в 2009 году стали также ринопластика (операция по изменению формы носа) и блефаропластика (устранение косметических дефектов кожи вокруг глаз), сообщает Medportal.