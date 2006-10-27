Британские хирурги намерены провести операцию по полной пересадке лица

Пересаживать ткани лица от мертвого человека живому будет доктор Питер Батлер из Королевского Свободного госпиталя. Сейчас, по мнению трансплонталогов, самое главное подобрать пациентов. Многие люди с серьёзными повреждениями лица остро нуждаются в помощи, а команда трансплантологов в больнице имеет солидную международную репутацию.
"Пациент, которому будет проведена полная трансплантация лица, пока не определен, однако уже есть список кандидатов на операцию. В прошлом году аналогичную, но частичную пересадку лица осуществили французские хирурги. 38-летней Изабель Динуар, пострадавшей от нападения собаки, были заменены нос, рот и подбородок. Однако предстоящая операция в Лондоне гораздо сложнее", - сообщил хирург Джеймс Патридж.
Намерения хирургов вызвали немало опасений в обществе. Организация, представляющая людей с уродствами лиц заявила, что операцию нужно отсрочить, пока Британский Колледж Хирургов не выпустит обновленные рекомендации по лицевой трансплантологии.