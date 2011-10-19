Бригада российско-белорусских медиков во главе с легендарным профессором Акчуриным провела уникальную операцию в Минске

В Минске прошла уникальная для Беларуси операция. Сборная бригада российско-белорусских медиков во главе с легендарным профессором Ренатом Акчуриным буквально ювелирным способом протезировала клапан аорты.

Около трех часов напряженной работы в оперблоке, хоть сам ключевой момент занимает считанные минуты.

Сегодня для белорусской медицины воистину исторический день. Впервые на базе нашего научно-практического центра проводится высокотехнологичная операция. Это дорогостоящие медицинское ноу-хау еще только набирает обороты в международной практике. Стоимость одного клапана варьируется от 20 до 35 тысяч евро. Такой революционный метод — как вариант замены операции на открытом сердце.

В операционном блоке работал академик с мировым именем, который еще когда-то оперировал первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Ренат Акчурин и сегодня курировал весь кардиопроцесс. На счету его бригады уже 50 подобных уникальных хирургических вмешательств.

Ренат Акчурин, кардиохирург, академик Российской академии медицинских наук:

Технически мы всё сделали, сейчас мы нормализуем всего его показатели.

Сегодня на столе — мужчина, которому уже за 70. Он перенес три инсульта. Кроме того, в его анамнезе легочная недостаточность и вылеченный туберкулез. Просчитав всс алгоритмы рисков, медики решили, что с такими сопутствующими факторами делать обычную операцию опасно. Такое же щадящее вмешательство даст шанс на выздоровление.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:

Эту операцию не проводят тем пациентам, кому можно выполнить обычную стандартную операцию протезирования артального клапана, пластику. Это, как правило, больные достаточно пожилого возраста с огромным количеством сопутствующих заболеваний — там, где риск обычной хирургии превышает 50 %.

Ренат Акчурин, кардиохирург, академик Российской академии медицинских наук:

Здесь решается сразу несколько задач. Первая — социальная. Поднять возраст больных, которым можно оказывать эффективную помощь. Вторая — улучшить качество жизни людей престарелого возраста. Третья — продлить им жизнь, чтобы они могли что-то передавать своим потомкам.

Тандем российско-белорусских медиков удался. Новый метод в Беларуси апробирован. Ренат Акчурин отметил высокое мастерство наших кардиохирургов. Признав, что наши показатели одни из самых высоких в мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».