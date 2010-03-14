Боровляны могут стать республиканским медицинским центром

Фактически, он уже давно – медицинский городок. Новый статус поселка осталось оформить лишь юридически.

Всего в нескольких минутах езды от Республиканского научно-практического центра онкологии, находится детский хоспис, госпиталь ветеранов и Минская областная клиническая больница. Все они расположены в одном месте – в поселке Боровляны.

Удобное географическое положение – всего 3,5 километра от минской кольцевой, а также тандем медицины – практической и научно-исследовательской – позволили говорить о придании поселку статуса республиканского медицинского центра.

Александр Савончик, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:

– Улучшится инфраструктура поселка, это повлечет, в первую очередь, устройство дорог, благоустройство прилегающих территорий, в особенности домов, которые давно построены, где требуется капитальное строительство.

Сюда за медицинской помощью съезжаются не только со всей Беларуси, но и из-за рубежа. Боровляны уже давно стали белорусским медицинским брендом.

Новый статус поселка остается оформить юридически. И тогда уже официально в Беларуси появится свой собственный медицинский городок.

Татьяна Ширко, Александр Миранович. Телекомпания СТВ.