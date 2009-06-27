Бороться с запахом изо рта можно с помощью кофе

Израильские ученые обнаружили, что экстракт кофе снижает выработку неприятно пахнущих газов бактериями слюны, что позволяет рассматривать его как потенциальный дезодорант для ротовой полости.

По словам Мэла Розенберга из Университета Тель-Авива, заваренный кофе может вызывать галитоз (неприятный запах изо рта), поскольку подсушивает слизистую оболочку. Особенно выражен этот эффект при добавлении в напиток молока, которое ферментируется в ротовой полости.

Тем не менее экстракт кофе, как выяснилось, обладает прямо противоположным действием. Исследователи под руководством Розенберга добавляли его в пробирки со слюной и наблюдали за жизнедеятельностью обитающих в ней микроорганизмов. Оказалось, что кофейный экстракт может снижать выработку зловонных газов бактериями на 90%.

В настоящее время ученые занимаются выделением из кофе активного вещества, подавляющего выработку газов, чтобы создать на его основе дезодоранты для рта и лекарства от галитоза, передает БЕЛТА.