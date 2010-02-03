Борцы со СПИДом облетят мир на гигантском презервативе

Французские борцы с ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями, передающимися половым путем, планируют облететь пять континентов на воздушном шаре в форме гигантского презерватива высотой около 40 метров.

Как ожидается, первый полет воздушного шара состоится в этом году в Париже и будет приурочен к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. Затем, в течение трех лет, Кондомфьер будет представлен в 100 крупнейших городах мира на пяти континентах. Особое внимание организаторы акции планируют уделить беднейшим регионам мира, где проблема ВИЧ/СПИДа стоит наиболее остро: странам Африки южнее Сахары, Центральной Азии и Латинской Америки.

Имена жертвователей, перечисливших более пяти евро, будут по их желанию нанесены на поверхность гигантского презерватива, сообщает Медпортал.