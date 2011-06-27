Больница скорой помощи в Минске после реконструкции: аналогов новейшего оборудования нет в стране!

«Нет» дискомфорту в старом корпусе Больницы скорой медицинской помощи сказали еще в июле 2008-го. Именно тогда самые опытные медики Минска сделали ставку на технологии последнего поколения и прописали зданию-пенсионеру курс строительной реабилитации. И все эти годы проектировщики и бригады врачей работали в тесном тандеме.

Борис Пискун, заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Этот корпус называется корпусом реабилитации, хотя с самого начала он не выполнял эту функцию. Здесь находились кардиологические отделения и палаты по 6 коек, туалеты были в коридорах. Естественно, для больных это было тяжело — далеко ходить.

Светлана Беспалова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

На сегодня мы находимся в стадии переезда, вся плановая лаборатория нашего учреждения будет находиться в ново, отреконструированном корпусе.

Аналогов этого диагностического оборудования не существует во всей республике. Гематологическая система «Альфа» позволяет в моментальные сроки проводить исследования любой биологической жидкости организма человека. К слову, если раньше альтернативу этой лаборатории представлял ручной способ и целая команда лаборантов, то теперь автоматизированный процесс позволяет работать только одному специалисту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Беспалова:

Данный прибор будет подключен к интернету, и мы сможем обсуждать те или иные результаты не только с коллегами среди нашей республики, но и с коллегами из-за рубежа.

Имеется полуавтоматическая станция для изосериологических исследований — для определения группы крови человека, резус-фактораа, антител. Это новейшие технологии в мире медицины, в которых используется гелевая карта.

Ноу-хау для белорусских клиник стала и эта новейшая разработка — многоканальный биохимический анализатор высокой производительности, который позволяет вычислять состав крови за считанные минуты самыми разными способами — от фотометрического до кинетического. Производительность данного прибора — до 900 тестов в час!

Светлана Беспалова:

Это знакомые населению исследования — глюкозы, мочевины, креатинина, калия, натрия, кальция. Данный прибор обслуживается одним человеком, это может быть либо подготовленный фельдшер-лаборант — медицинский работник среднего звена, либо доктор.

Расширенный штат нового корпуса готовится одновременно держать под контролем жизни 220-ти жителей Минска. 3 июля пациентов примут кардиологическое, пульмонологическое, отделение медицинской реабилитации, в том числе два отделения для инсультных больных с палатами интенсивной терапии. По всему корпусу в ближайшие дни проведут локальную сеть, которая позволит составить электронную форму истории болезни пациентов, а также проводить экстренный учет лекарственных средств — как с поста старшей медицинской сестры, так и с кабинета врача.

Сергей Марченко, заведующий неврологическим отделением №3 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Преобразится не только мое отделение, но еще одно неврологическое отделение: в полностью отремонтированное отделение въедет два на 100 коек инсультных отделения. В их состав войдут палаты реанимации интенсивной терапии.

Палаты будут оснащены по последнему слову техники. Будет новое, современное оборудование, необходимое для проведения интенсивной терапии пациента, который перенес острейший инсульт, с возможностью слежения в любой момент за их состоянием, по необходимости искусственной вентиляции легких. Это необходимо для того, чтобы проводить современные методы лечения — такие, как тромболизис — системный, селективный.

К слову, для тяжелых пациентов здесь предусмотрена каждая деталь. Даже в самой простой палате инсультного отделения рядом с каждой из четырех функциональных кроватей — кнопка вызова медсестры на случай экстренной необходимости, отдельный санузел и широкие двери.

По системе «всё включено» оборудованы не только палаты интенсивной терапии, но даже коридоры. Передвигаться с помощью удобных поручней больным с нарушениями опорно-двигательного аппарата можно вплоть до отделения реабилитации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Марченко, заведующий неврологическим отделением №3 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Клинико-диагностическая лаборатория будет одной из самых мощных клинико-диагностических лабораторий. Баклаборатория тоже будет одной из самых мощных, оснащенной современным оборудованием, магнитно-ядерным томографом, который нужен был больнице очень и очень давно. Наконец-то он зафункционирует.

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