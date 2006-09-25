Больниц сестринского ухода в стране станет еще больше

За пять лет в каждом районе Беларуси одна сельская участковая больница будет перепрофилирована в больницу сестринского ухода. Это предусмотрено республиканской комплексной программой социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и пострадавших от последствий войн. На начало года в республике насчитывалось 92 больницы сестринского ухода. За пол года добавилось еще три. В эти учреждения обращаются люди пожилого и старческого возрастов, страдающие хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не нуждающиеся в активном лечении.