Болезнь легче предупредить, чем лечить

Свыше 3 тысяч человек пришли на приём к онкологу в минувшую субботу.

В этот день в Минском городском клиническом онкологическом диспансере и четырнадцати поликлиниках города прошла общегородская акция "Минчане против рака". Итог - доброкачественные опухоли обнаружены у 742 человек, подозрение на злокачественные образования у 89 горожан. Чёткий онкологический диагноз поставлен 26 пациентам. В ходе акции медики не выявили случаев запущенной стадии этого заболевания.



Таким образом, мероприятие позволило привлечь внимание жителей республики к этой проблеме заболеваемости онкологическими заболеваниями. Полученная информация ляжет в основу разработки новых методов работы столичной системы здравоохранения по раннему выявлению болезни.

А уже с начала нового года в крупных столичных торговых центрах будут оборудованы специальные места, где можно будет измерить артериальное давление. Прорабатывается также возможность организовать такое обследование и в некоторых аптечных пунктах. Напомню, что в июне в Минске впервые прошла акция "Нормальное давление - норма жизни", в которой приняли участие около 44 тысяч человек. У 44% зафиксировано повышенное артериальное давление. В Минске артериальной гипертензией страдают около четверти миллиона. Своевременно диагностируют это заболевание только 42% минчан.