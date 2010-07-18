Более трех лет житель одной из деревень Гродненской области добровольно ночует на улице

Таким необычным способом бывший преподаватель физкультуры выражает свою поддержку здоровому образу жизни. А питается он исключительно дарами природы.

Георгий Агеец из свислочской деревни Кусенцы вот уже три года спит на улице. По образованию преподаватель физкультуры, он 40 лет прожил в Минске. Теперь, на пенсии, перебрался туда, где огни города не затмевают звёздное небо.

Георгий Агеец:

Завтракаю в 8 часов и в лес, на целый день. Обедаю в лесу, беру термос с чаем. За апрель-май-июнь проехал больше двух тысяч километров, и это по пересечённой местности, не по асфальту.

Ни единой морщинки на загорелом лице, крепок, уверен в себе. Он выбрал образ жизни, который ему по душе. Говорит, за последние три года ни разу не болел, хоть и в тридцатиградусные морозы привычкам не изменял. Свои культно-бытовые объекты показывает с гордостью.

Георгий Агеец:

Вот душ — на дешёвой энергии солнца. Можете сейчас принять, если хотите, вода тёплая. Тут бассейн заливаю.

В дом Георгий Павлович заходит редко. Заготовки на зиму поставить и спортивную утварь взять.

Георгий Агеец:

В Минске меня звали Ихтиандром, я там плавал с утра до вечера.

Родственников у него много, но все живут они в городах и встречаются редко. Но, по семейной традиции, на праздники собираются все вместе. Для таких случаев Георгий Павлович припасает ягоды, грибы, берёзовый сок и чаи собственного приготовления из ароматных трав.

Георгий Агеец:

Мне скучать некогда, я не понимаю, как это людям некуда время девать.