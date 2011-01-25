Более половины лекарств в белорусских аптеках будут отечественного производства

Борисовский завод медицинских препаратов — уже сегодня один из крупнейших экспортеров лекарственных средств в стране.

Но из выступления главы государства на Всебелорусском народном собрании его ведущий маркетолог понял: предприятию предстоит более усердная работа. Фармацевтическая отрасль будет одним из приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Евгений Лемешев, ведущий маркетолог «Борисовского завода медицинских препаратов»:

Глава государства вел речь о развитии инновационной деятельности на отечественных предприятиях. Благодаря этому, государство может экономить значительные объемы валютных средств, повысится фармацевтическая безопасность страны, появятся дополнительные рабочие мета и лечение для населения страны будет более доступным.

Впрочем, «инновации» для этого предприятия слово не новое. Ежегодно специалисты завода осваивают около 10 новых наименований. Сейчас разрабатывают новую технологию. В случае удачи лекарство будет лучшей находкой завода.

Евгений Лемешев, ведущий маркетолог «Борисовского завода медицинских препаратов»:

В ближайшее время нами будут освоено лекарственное средство метаформин. Данное лекарственное средство разрабатывается для лечения сахарного диабета. Для диабетиков оно просто незаменимо.

В белорусской фармацевтике планируется настоящий революционный прорыв. Научный и производственный потенциал позволит не только создать современные заводы и препараты завтрашнего дня. Но и более чем на половину обеспечить наши аптеки отечественными препаратами и увеличить в разы экспорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, от развития фармацевтики зависит и национальная безопасноть страны. Опыт «свиного» и «птичьего» гриппа показал, какие глобальные спекуляции происходят на мировом рынке лекарств. Отечественная отрасль не должна быть уязвима в борьбе с пандемией.

Дмитрий Романовский, директор Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси:

На сегодня и в Академии наук уже ведут довольно настойчивые работы. Вскоре «Академфарм» выпустит целую серию сердечно-сосудистых лекарств: это средства для контроля уровня холестерина, разного рода сложные комбинированные препараты для лечения гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и так далее.

Планы белорусских производителей — амбициозные, но выполнимые. К тому же, времени достижения поставленных целей достаточно – пять лет.