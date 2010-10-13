Более 300 случаев чесотки уже зарегистрировано в Минске

За прошлый год их было более шестиста. Осень традиционно является сезоном подъема этого заболевания.

Елена БЕЛОВА, заведующая противоэпидемическим отделением санэпидотдела ЦГЭ Первомайского района:

Ошибочно думать, что чесотка — это заболевание асоциальных групп населения, людей с низким уровнем гигиены. Заражение чаще всего происходит при тесном контакте с больным человеком, а также через вещи и предметы, бывшие у него в употреблении (белье, одежду, полотенца, мочалки и др.). Можно заразиться при покупке одежды на рынке, если после приобретения не постирали и не прогладили ее. Половой путь передачи часто встречается среди взрослого населения, тогда поражения кожи начинаются с области половых органов, бедер.

Это заразное кожное заболевание вызывается чесоточным клещом — микроскопическим паразитом, не видимым невооруженным глазом. Самки клеща проникают в наружный слой кожи, в котором делают извитые ходы, где откладывают яйца. Это вызывает раздражение кожи и появление характерной нитевидной сыпи сероватого или коричневого цвета от нескольких миллиметров до сантиметра и более длиной. Чаще всего чесоточные ходы возникают на коже между пальцами, на внутренних сторонах запястий, на внутренних поверхностях бедер, вокруг пупка, на ягодицах.

Теперь чесотка нередко принимает стертые формы. Незначительные проявления на коже расцениваются как раздражение, аллергические реакции. При этом человек является не только носителем, но и распространителем этого заболевания. В данной ситуации гарантировано заражение близких людей, знакомых.

Основная жалоба у заболевших — сильный зуд вечером и ночью, когда клещ наиболее активен. К расчесам может присоединиться бактериальная инфекция и вызвать гнойное воспаление кожи, пишет «Вечерний Минск».

Елена БЕЛОВА, заведующая противоэпидемическим отделением санэпидотдела ЦГЭ Первомайского района:

Ожидать, что чесотка пройдет сама собой, не стоит. Только обратившись к врачу, можно получить квалифицированную помощь. Возможно возобновление заболевания. Чтобы избежать этого, лечиться надо только под руководством врача. Своевременное адекватное лечение позволяет полностью устранить симптомы и последствия заболевания.