Бесплатная вакцинация против гриппа началась в Беларуси

Во всех регионах страны в ближайшие дни начнут прививать сначала детей, а затем и взрослых. Специально для этого закуплено свыше полумиллиона ампул.

Медики советуют прибегнуть к спасительной процедуре именно в середине осени, пока вирус не так активен. К слову, в этом году бесплатно обеспечить вакциной планируют около четверти населения. Остальные могут сделать прививку платно.

Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

– В вакцину входит три штамма вируса гриппа, два штамма вируса гриппа A/H1N1 и H3N2. Хотелось бы отметить, что в эту вакцину входит пандемический штамм вируса гриппа A/H1N1. И третий штамм – это вирус гриппа B.