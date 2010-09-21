Бесплатная вакцинация против гриппа и ОРВИ начнется в Минске на следующей неделе

Столичные эпидемиологи проводят клинические испытания китайской вакцины против гриппа.

Иммунитет более чем 140 тысяч минчан планируют защитить за счёт бюджетных средств. Первыми в списке привитых окажутся пациенты с хроническими патологиями, люди, которые находятся в высокой группе риска развития тяжёлых форм гриппа и дети.

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Вакцины китайского производства «Флюваксин» ранее у нас не было, но в мире уже использовано более 19 млн. доз этой вакцины. В принципе, по своим качествам она не уступает другим аналогам и является вакциной последних поколений.