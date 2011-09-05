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Бесплатная вакцинация от гриппа началась в Беларуси

05 сентября 2011 06:29
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Завершить её планируют к ноябрю. В этом году прививку сделают почти каждому третьему жителю страны. И это на 10 процентов выше показателей прошлого года. Медики закупят противогриппозную вакцину производства КНР, России, Франции, Нидерландов. Для людей из группы риска, которых вакцинируют за счет бюджета, закуплена китайская вакцина. Она уже себя хорошо зарекомендовала. Побочных реакций, повышения температуры практически не было.

В Минске бесплатная вакцинация против гриппа началась на прошлой неделе. И за собственные средства в столице прививку сделали около шести тысяч человек.
# Здоровье # Белоруссия

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