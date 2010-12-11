Белорусы смогут получать медицинскую консультацию по телефону

Следующие пять лет медицина будет открыта для инноваций, лекарств собственного производства и зарубежных пациентов. Станет знакомо белорусам и такое понятие, как он-лайн доктор. Подобные диспетчерские центры людей в белых халатах планируют создать в Беларуси.

Искусственный желудочек сердца. Сегодня белорусские медики испытывают его на животном. Операция протекает нормально и специалисты уверены: очень скоро этот аппарат в буквальном смысле вернет к жизни белорусов с сердечной недостаточностью.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:

В нашей стране уже используются три модели. Сейчас мы уже испытываем помпу третьего поколения, которая зарекомендовала себя в Западной Европе и в США.

У операционного стола и российские кардиохирурги. Хотят внедрить новинку в практику и своей клиники.

Дмитрий Шумаков, руководитель отделения сердечной хирургии и вспомогательного кровообращения НИИ трансплантологии и искусственных органов (Москва):

Мы воспользовались любезным приглашением наших белорусских друзей и коллег. Приехали сюда для знакомства с разработкой, чтобы в дальнейшем использовать ее в России.

Использовать высокотехнологичные разработки белорусские кардиологи, онкологи и трансплантологи планируют и впредь.

Вообще ближайшие пять лет станут веком инноваций для нашей медицины. На практике будут использоваться результаты отечественных научных исследований. То же – в области и фармацевтики. Многим импортным лекарствам в аптеках найдется достройная белорусская замена. Предпосылки для этого, по мнению специалистов, есть.

Александр Лагодич, главный врач Ивацевичской больницы (Брестская область):

Белорусская медицина может гордиться как экспортом медицинских услуг, так и развитием высокотехнологичных операций. И в последний год – трансплантацией органов. Это высшая степень развития здравоохранения любой страны мира.

Современная инфраструктура – также в ближайших планах. Новым оборудованием сегодня оснащены примерно 60% медицинских учреждений страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В планах специалистов – прийти к 100-процентному результату.

Станет знакомо белорусскому пациенту и такое понятие, как он-лайн доктор. Сегодня консультации квалифицированных специалистов по телефону получают в странах ближнего и дальнего зарубежья. А в США с телефонной трубкой в руке даже рожают. Подобные диспетчерские центры людей в белых халатах планируют создать и в Беларуси.

Наталья Тещукова, главный врач Ельской больницы (Гомельская область):

В декабре в нашей больнице тоже будет такой консультативный медицинский центр. Это будет востребованно и поможет больным в тяжелых случаях.

Медицина останется общедоступной как для горожан, так и для сельчан. А главное бесплатной. Будет актуален и экспорт медицинских услуг. Все это, по мнению специалистов, сможет увеличить продолжительность жизни беларуса на несколько лет.