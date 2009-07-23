Белорусское мясо, в котором нашли остатки антибиотиков, абсолютно безопасно

Об этом заявила главный санитарный врач нашей страны Валентина Качан.

Напомним, что накануне Россельхознадзор запретил поставки мяса с двух белорусских комбинатов. Беларусь приостановила экспорт в Россию мясной продукции ещё трёх предприятий. Временные ограничения были введены в связи с выявлением в продукции белорусских предприятий остатков антибиотиков. Однако Валентина Качан, уверяет, что возникающие проблемы вызваны лишь разными подходами в России и Беларуси к определению уровня содержания антибиотиков в мясе.

Отметим, что мясо и мясопродукты – это вторая после молока статья сельскохозяйственного экспорта Беларуси на российский рынок. Только в нынешнем году белорусы планировали поставить в федерацию мясной продукции на сумму свыше 400 миллионов долларов.