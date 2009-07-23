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Белорусское мясо, в котором нашли остатки антибиотиков, абсолютно безопасно

23 июля 2009 14:31
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Об этом заявила главный санитарный врач нашей страны Валентина Качан.

Напомним, что накануне Россельхознадзор запретил поставки мяса с двух белорусских комбинатов. Беларусь приостановила экспорт в Россию мясной продукции ещё трёх предприятий. Временные ограничения были введены в связи с выявлением в продукции белорусских предприятий остатков антибиотиков. Однако Валентина Качан, уверяет, что возникающие проблемы вызваны лишь разными подходами в России и Беларуси к определению уровня содержания антибиотиков в мясе.

Отметим, что мясо и мясопродукты – это вторая после молока статья сельскохозяйственного экспорта Беларуси на российский рынок. Только в нынешнем году белорусы планировали поставить в федерацию мясной продукции на сумму свыше 400 миллионов долларов.

# Здоровье

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