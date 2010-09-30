Белорусский ученый доказал, что многоэтажки с металлическими перекрытиями вредны для здоровья

Ослабление уровня геомагнитного поля приводит к негативным последствиям для организма. Если человек много времени проводит в слабом поле, у него снижаются работоспособность и иммунитет и он становится легкой добычей инфекционных заболеваний.

Нарушается деятельность сердечно–сосудистой и вегетативной нервной систем. К сожалению, геомагнитное поле не обладает всепроникающей способностью, оно не может, например, пройти без потерь здание, ослабляется, а значит, люди, находящиеся внутри, подвергаются негативным воздействиям. Особенно на верхних этажах современных зданий. Здесь чем выше — тем опаснее.



Об этом еще лет десять назад бил тревогу Владимир Леонов, лауреат премии правительства РФ по науке и технике, живший тогда в Беларуси. Но его обращения в различные инстанции ни к чему не привели. Сейчас он живет в Курске, где на эту проблему наконец–то обратили внимание. Местные ученые исследовали параметры ослабления геомагнитного поля в тридцати пяти панельных и кирпичных 9–этажных жилых домах города. Они прошлись по этажам с миллитесламетром — прибором, позволяющим замерить индукцию постоянного магнитного поля в широком диапазоне. Оказалось, что чем выше этаж, тем сильнее ослаблено геомагнитное поле. Исследователи связывают это явление с многослойным экранированием железобетонными перекрытиями. Коэффициент ослабления геомагнитного поля на 8–9–х этажах зданий варьирует от 1,2 до 4, в среднем составляя 2,1 и 2,2 соответственно, что превышает предел, допустимый для рабочих мест. Однако формально нарушений санитарных норм нет, поскольку для жилых зданий этот коэффициент не нормирован.



Исследователи проверили, как разные строительные материалы экранируют действие геомагнитного поля. Для этого образцы материалов помещали между постоянным магнитом и измерительным прибором. Дерево снижает уровень геомагнитного поля примерно на 1 процент, керамический и силикатный кирпичи — на 6,6–6,8 процента соответственно, бетон — на 9 процентов. А вот стальной лист толщиной 1 мм на расстоянии 12 см уменьшает уровень уровня геомагнитного поля на 66,8 процента. Следовательно, металлоконструкции представляют собой основной экран геомагнитного поля, и это необходимо учитывать в жилищном строительстве, пишет «СБ ».