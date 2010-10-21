Белорусский генетик: Я готов употреблять трансгенные продукты и кормить ими своих близких

Интеграция человека в социум, его оптимизм или пессимизм, особенности характера в значительной степени определяются обменом веществ, который, в свою очередь, зависит от работы генов. «Хороший» у человека набор генов — повышается его шанс стать в этом мире успешным, «плохой» — ему все будет даваться трудно. Знать бы назначение каждого из генов, можно было бы помочь человечеству избавиться от депрессий и, может, даже снизить количество суицидов. Над изучением специализации генов работают генетики всего мира, в том числе и Беларуси. Руководитель Национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии НАН Беларуси генетик Сергей Дромашко ответил на вопросы газеты «Минский курьер».

Сергей Дромашко, генетик:

Я соглашусь (на генную коррекцию – ctv.by), чтобы, например, легче переносить неудачи. В том случае, если этот метод будет проверен клинически, смогу заказать себе черты характера, которые захочу. Делаем же мы пластику лица. Почему бы не делать пластику характера? Точно так же я готов употреблять трансгенные продукты и кормить ими своих близких. Потому что глубоко убежден: генно-модифицированные (ГМ) сорта сельскохозяйственных культур гораздо безопаснее, чем полученные по обычным технологиям.

Если бы вы только знали, какие генетические перестройки происходят в клетке при традиционной селекции… Она означает неконтролируемую перекомбинацию генов: одни могут «включаться», другие «выключаться», целые участки хромосомы могут срываться с насиженного места и встраиваться куда-то вслепую. Однако мы за тысячи лет привыкли к этому, а новое принимаем в штыки. Между тем при создании ГМ-организма (ГМО) определенный ген вставляется в определенное место спирали ДНК. То есть он находится под контролем.

Наш небольшой коллектив из 16 человек старается быть в курсе «высокой генетической моды». Например, группа кандидатов биологических наук Натальи Чаковой и Эвелины Круповой уже может уверенно сказать, к какой расе относится человек, европеоидной или монголоидной, подвергнув каплю его крови молекулярно-генетическим манипуляциям. И определить дефекты его генов, чтобы выявить повышенную чувствительность к тем или иным заболеваниям и наметить пути ранней профилактики. Однако мы еще не научились исправлять «бракованные» гены.

Науку не остановить. Биопаспорта на каждого землянина, мне представляется, — вопрос ближайших 50 лет. Наработки для такой паспортизации ведутся уже и в Беларуси. Наша лаборатория на протяжении нескольких лет исследует 10 генов у больных разными болезнями, в основном минчан. Вместе со здоровыми — контрольной группой — это уже более 2.000 человек. На основании результатов исследования можно прогнозировать вероятность сердечно-сосудистых и раковых заболеваний и установить степень генетического родства человека с коренными жителями. Только государству следует решить, сколько генов должно быть в стандартном генетическом паспорте: 5-6 или 50-100. И к каким группам они должны относиться.