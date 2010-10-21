Белорусский генетик: Я готов употреблять трансгенные продукты и кормить ими своих близких

Сергей Дромашко, генетик:
Я соглашусь (на генную коррекцию – ctv.by), чтобы, например, легче переносить неудачи. В том случае, если этот метод будет проверен клинически, смогу заказать себе черты характера, которые захочу. Делаем же мы пластику лица. Почему бы не делать пластику характера? Точно так же я готов употреблять трансгенные продукты и кормить ими своих близких. Потому что глубоко убежден: генно-модифицированные (ГМ) сорта сельскохозяйственных культур гораздо безопаснее, чем полученные по обычным технологиям.
Если бы вы только знали, какие генетические перестройки происходят в клетке при традиционной селекции… Она означает неконтролируемую перекомбинацию генов: одни могут «включаться», другие «выключаться», целые участки хромосомы могут срываться с насиженного места и встраиваться куда-то вслепую. Однако мы за тысячи лет привыкли к этому, а новое принимаем в штыки. Между тем при создании ГМ-организма (ГМО) определенный ген вставляется в определенное место спирали ДНК. То есть он находится под контролем.
Наш небольшой коллектив из 16 человек старается быть в курсе «высокой генетической моды». Например, группа кандидатов биологических наук Натальи Чаковой и Эвелины Круповой уже может уверенно сказать, к какой расе относится человек, европеоидной или монголоидной, подвергнув каплю его крови молекулярно-генетическим манипуляциям. И определить дефекты его генов, чтобы выявить повышенную чувствительность к тем или иным заболеваниям и наметить пути ранней профилактики. Однако мы еще не научились исправлять «бракованные» гены.
Науку не остановить. Биопаспорта на каждого землянина, мне представляется, — вопрос ближайших 50 лет. Наработки для такой паспортизации ведутся уже и в Беларуси. Наша лаборатория на протяжении нескольких лет исследует 10 генов у больных разными болезнями, в основном минчан. Вместе со здоровыми — контрольной группой — это уже более 2.000 человек. На основании результатов исследования можно прогнозировать вероятность сердечно-сосудистых и раковых заболеваний и установить степень генетического родства человека с коренными жителями. Только государству следует решить, сколько генов должно быть в стандартном генетическом паспорте: 5-6 или 50-100. И к каким группам они должны относиться.